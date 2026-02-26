قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الفجر اليوم الثامن من رمضان.. كلمات تشرح صدرك وتفرج همك
الإغاثة الطبية بـ غزة: القطاع يشهد أكبر معاناة إنسانية وتجربة لأنواع متعددة من الأسلحة
شحن صاروخي وكاميرا 200 ميجابكسل.. ماذا تخبئ هونر في Magic V6؟
الحكومة توافق على اتفاقيتي «المساعدة القضائية بين مصر وإسبانيا وتسليم المجرمين»
ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد
شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
سيناريو جديد.. مستشارو ترامب يفضلون هجوم إسرائيلي على إيران قبل أي ضربة أمريكية
توتر بين الولايات المتحدة وكوبا.. إطلاق نار ومقتل 4 على زورق أمريكي
خبير: الحرب الروسية الأوكرانية مرشحة للاستمرار كحرب استنزاف
بنمو 67.5%.. 42.6 مليار جنيه تمويلات للنشاط العقاري بمصر في 12شهرا
بالصور

سعر نيسان قشقاي 2012 المستعملة

نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012 ‏‏‏.

تتوفر السيارة نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012 ، بمحركين الأشهر هو سعة 2.0 لتر بقوة 142 حصان وعزم 196 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT، وتأتي بنظام دفع أمامي أو رباعي حسب الفئة، مع تسارع من الثبات إلى 100 كم/س في حوالي 11 ثانية.

تتميز السيارة نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012، بتصميم "كروس أوفر" مدمج، وتاتي الأبعاد والمساحة بطول 4.33 متر، وتوفر مساحة جلوس مريحة لخمسة ركاب، مع حقيبة خلفية بسعة 410 لترات تقريبا، وخزان وقود كبير نسبيا يسع 65 لترا.

تعرف السيارة السيارة نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012‏، باقتصادها في الوقود (حوالي 8 لتر/100 كم)، وتصميمها الانسيابي الذي يعزل الضوضاء بشكل جيد، إلا أن أبرز عيوبها تكمن في بطء استجابة ناقل الحركة CVT وضيق مساحة التخزين مقارنة بالمنافسين.

أما عن سعر السيارة نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012‏، فياتي بمتوسط 500 الف جنيه، وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية للسيارة.

السيارات المستعملة سيارة جديدة نيسان قشقاي موديل 2012 نيسان قشقاي نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012 قشقاي

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

الارصاد

عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

الزمالك

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

المتهمين

انتحلوا صفة ضباط شرطة.. القبض على صانعي محتوى بتهمة تصوير مقاطع خادشة

المتهم

غير متزن.. القبض على أجنبى صاحب فيديو الرقص في الشارع

المتهمين

خلافات الجيرة تتحول لمشاجرة بسلاح أبيض بكفر الشيخ

فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة

فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة
فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة
فوائد شرب اللبن الرائب.. طريقة تحضيره بسهولة

فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها في المنزل

فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها فى المنزل
فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها فى المنزل
فوائد كرات التمر بالمكسرات.. طريقة عملها فى المنزل

بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان

أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

