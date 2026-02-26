سعر نيسان قشقاي 2012 المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012 ‏‏‏.

تتوفر السيارة نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012 ، بمحركين الأشهر هو سعة 2.0 لتر بقوة 142 حصان وعزم 196 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT، وتأتي بنظام دفع أمامي أو رباعي حسب الفئة، مع تسارع من الثبات إلى 100 كم/س في حوالي 11 ثانية.

تتميز السيارة نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012، بتصميم "كروس أوفر" مدمج، وتاتي الأبعاد والمساحة بطول 4.33 متر، وتوفر مساحة جلوس مريحة لخمسة ركاب، مع حقيبة خلفية بسعة 410 لترات تقريبا، وخزان وقود كبير نسبيا يسع 65 لترا.

تعرف السيارة السيارة نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012‏، باقتصادها في الوقود (حوالي 8 لتر/100 كم)، وتصميمها الانسيابي الذي يعزل الضوضاء بشكل جيد، إلا أن أبرز عيوبها تكمن في بطء استجابة ناقل الحركة CVT وضيق مساحة التخزين مقارنة بالمنافسين.

أما عن سعر السيارة نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012‏، فياتي بمتوسط 500 الف جنيه، وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية للسيارة.