دورة رمضانية.. مصطفى الشهدي يرتكب خطأ قبل مواجهة الأهلي وسموحة

كشف إلاعلامي أحمد عبد الباسط عن أزمة تواجه الحكم مصطفي الشهدي بسبب إدارته لمباراة بأحد الدورات الرمضانية، قبل مواجهة الأهلي وسموحة بالدوري.

و كتب أحمد عبد الباسط 'عبر فيسبوك :الحكام أرسلوا لأوسكار رئيس لجنة الحكام صورة لزميلهم مصطفى الشهدي وهو يدير مباراة بأحد الدورات الرمضانية، الشهدي أدار هذه المباراة قبل مباراة الأهلي وسموحة بالدوري لكن أوسكار علم بعد مواجهة الأهلي وسموحة.



و تابع :يتم الآن شرح الأمر كاملا لأوسكار وأن الحكم حصل على إذن من منطقة الجيزة لكن منطقة الجيزة بـ تخلع ايديها من الموضوع لأن ممنوع حكام الدوري يلعبوا دورات رمضان.

علي الجانب الاخر يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لملاقاة “زد إف سي”، في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا صعبًا على سموحة بهدف دون رد في الجولة الماضية، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات والعودة إلى صدارة جدول الترتيب، خاصة بعد تقدم الزمالك إلى القمة.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر، بينما يأتي زد في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء السبت المقبل في تمام الساعة 9.30 مساء على استاد القاهرة الدولي، وتُنقل عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.