المتأهلون إلى دور الـ16 من ملحق دوري أبطال أوروبا
إبراهيم عبد الجواد: أدم كايد يقترب من العودة أمام الاتحاد السكندري
ميدو جابر رجل مباراة المصري ومودرن سبورت في دوري نايل
تأجيل نظر دعوى مصطفى بكري ضد نبيه الوحش وحسين موسى لـ 3 مارس
فتحي سند : الزمالك محتاج معجزة عشان يكسب الدوري الموسم ده
رغم الخسارة من بتروجيت.. عبد الرحمن مجدي رجل مباراة الاتحاد في الدوري
أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا
الانضباط والتركيز سر الفوز .. تصريحات قوية من مدرب البنك الأهلي
أحمد موسى: وزارة الداخلية تنظم إفطارات جماعية رمضانية لتعزيز روح التضامن بين المواطنين
بشرى: ما اتعرضتش للخيانة الزوجية.. وكرامتي فوق كل شيء
تعليق مثير من هيثم فاروق على أداء الزمالك تحت قيادة معتمد جمال
بشرى: أرفض المساكنة.. ولو مؤمنة بيها مكنتش اتجوزت أكتر من مرة
أخبار البلد

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

أخبار البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود البلاد، اليوم الخميس، طقس بارد إلى شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل للدفء إلى دافئ نهارًا على أغلب الأنحاء، فيما يعود الطقس ليكون باردًا إلى شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

أهم الظواهر الجوية المتوقعة

وعن الظواهر الجوية المتوقعة، تتكون شبورة مائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، مرورًا بمدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

وذكرت هيئة الأرصاد - وفق بيان- أن هناك فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الوجه البحري، وقد تغزر أحيانًا على السواحل الشمالية الشرقية بنسبة حدوث تقدر بنحو 20%. كما تتوافر فرص لأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى بنسبة حدوث تصل إلى 30%.

وأشارت إلى نشاط للرياح على معظم أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، ما قد يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خاصة خلال ساعات الليل.

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار، والرياح أيضًا شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 11

العاصمة الإدارية 21 10

6 أكتوبر 22 10

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 10

وادى النطرون 21 11

