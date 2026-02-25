انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 27 فبراير وحتى الخميس 05 مارس 2026، مشيرة إلى انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

تفاصيل الحالة الجوية العامة:

حالة الطقس نهاراً: يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للبرودة أو مائل للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ليلاً: يكون الطقس شديد البرودة ليلاً على كافة المناطق.

تحذير من الصقيع:

توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء نتيجة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

الظواهر الجوية المتوقعة:

توقعات بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة من الجمعة 27 فبراير وحتى الثلاثاء 03 مارس على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما تشهد أغلب الأنحاء نشاطاً للرياح حتى الخميس 05 مارس، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية صباحاً (من 4 إلى 9 صباحاً) على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

توقعات درجات الحرارة (العظمى والصغرى):

تتفاوت درجات الحرارة خلال هذه الفترة لتسجل القيم الآتية:

القاهرة والوجه البحري: العظمى تتراوح بين 18 و21 درجة، والصغرى بين 8 و10 درجات.

السواحل الشمالية: العظمى تتراوح بين 17 و19 درجة، والصغرى بين 10 و12 درجة.

شمال الصعيد: العظمى تتراوح بين 19 و22 درجة، والصغرى بين 7 و9 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى تتراوح بين 22 و25 درجة، والصغرى بين 10 و12 درجة.