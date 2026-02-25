قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
حريق هائل بمخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة بالقاهرة
مصطفى بكري ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر.. رمز الصعيد الوطني الجسور
تحويل «استراحة الملك فاروق» إلى مركز فنون عالمي
متى يسقط الحبس عن مرتكبي جرائم الإنترنت؟.. القانون يجيب
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الجمعة 27 فبراير وحتى الخميس 05 مارس 2026، مشيرة إلى انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية.

تفاصيل الحالة الجوية العامة:

حالة الطقس نهاراً: يسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للبرودة أو مائل للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس ليلاً: يكون الطقس شديد البرودة ليلاً على كافة المناطق.

تحذير من الصقيع: 

توجد فرص لتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء نتيجة الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة.

الظواهر الجوية المتوقعة:

توقعات بسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة من الجمعة 27 فبراير وحتى الثلاثاء 03 مارس على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

May be an image of map and text

كما تشهد أغلب الأنحاء نشاطاً للرياح حتى الخميس 05 مارس، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية صباحاً (من 4 إلى 9 صباحاً) على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

توقعات درجات الحرارة (العظمى والصغرى):

تتفاوت درجات الحرارة خلال هذه الفترة لتسجل القيم الآتية:

القاهرة والوجه البحري: العظمى تتراوح بين 18 و21 درجة، والصغرى بين 8 و10 درجات.

السواحل الشمالية: العظمى تتراوح بين 17 و19 درجة، والصغرى بين 10 و12 درجة.

شمال الصعيد: العظمى تتراوح بين 19 و22 درجة، والصغرى بين 7 و9 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى تتراوح بين 22 و25 درجة، والصغرى بين 10 و12 درجة.

