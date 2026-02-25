بعد غياب طويل.. محمد عبد المنعم يشارك في ودية جراس مع نيس الفرنسي

عاد محمد عبد المنعم مدافع نادي نيس الفرنسي للملاعب مرة أخرى بعدما شارك في مباراة ودية ضد نظيره جراس الفرنسي.

حيث نشرت الصحفة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" صورًا لـ منعم بعنوان: "سعداء برؤيتك مرة أخرى بهذا القميص يا مومو".

وغاب عبد المنعم عن الملاعب منذ إصابته بقطع في الرباط الصليبي أمام باريس سان جيرمان يوم 25 أبريل لعام 2025.

وكان المدافع المصري محمد عبد المنعم شارك مع نيس في 18 مباراة بجميع المسابقات قبل إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

ويلتقي نيس مع فريق باريس إف سي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الـ24 بمسابقة الدوري الفرنسي.