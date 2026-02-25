قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوزراء يوافق على الإفراج عن بعض المسجونين بعيد الفطر وتحرير سيناء
الحكومة توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" بين مصر وأسبانيا
ننشر تفاصيل مشروع قانون مكتبة الأزهر الشريف
رفضت الزواج من المتهم| آخر لحظات في حياة ضحية الخصوص على لسان والدتها وجيرانها
استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5%
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

زوهـو العالمية تتجاوز المليون عميل حول العالم.. ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسرع أسواقها نموا

زوهو
زوهو
أحمد عبد القوى

احتفلت زوهـو، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، بالذكرى السنوية الـ 30 على تأسيسها، كاشفةً عن محطتين مفصليتين في مسيرتها؛ إذ باتت الشركة اليوم تخدم أكثر من مليون عميل مشترك، فيما تخطّى عدد مستخدميها حول العالم حاجز الـ 150 مليون مستخدم. وتضم الشركة تحت مظلتها علامات "زوهو" و"مانج انجين" وQntrl وTrainerCentral، وقد أصبحت اليوم مزوّداً تكنولوجياً موثوقاً لأكثر من مليون عميل مشترك، إلى جانب ما يزيد على 150 مليون مستخدم حول العالم.

وسجّلت زوهـو خلال عام 2025 نمواً سنوياً بنسبة 32 % في عدد العملاء، إلى جانب ارتفاع في الإيرادات بنسبة 20 %. كما أكدت الشركة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعدّ أسرع أسواقها نمواً عالمياً، مسجّلةً زيادة في الأرباح تجاوزت 41% خلال الخمس سنوات الماضية. وقد جاءت مصر ضمن أبرز أسواقها في المنطقة، محققةً معدل نمو سنوي مركب لعدد المستخدمين بلغ 57% وأكثر من 42% زيادة في الأرباح منذ 2021.

وبهذه المناسبة، قال سريدهار فيمبو، الشريك المؤسس وكبير العلماء في زوهـو: "إن اعتمادنا على التمويل الذاتي، وكوننا شركة خاصة، وتطويرنا جميع حلولنا داخلياً بشكل كامل، يمنح زوهـو مكانة فريدة تميزها عن منافسيها في السوق. ومع ذلك، فإن تركيزنا لم يكن يوماً منصبّاً على دعم المورّدين بقدر ما كان موجهاً نحو تمكين الشركات وتعزيز نموّها. فمنذ ثلاثة عقود، ظلّ تقديم قيمة حقيقية ومستدامة لعملائنا هو البوصلة التي تقود زوهـو في مسيرتها وتوجّه قراراتها الاستراتيجية. وقبل أن تتحوّل أي فكرة ابتكارية أو استراتيجية أو مبدأ إرشادي إلى منتج فعلي أو سياسة معتمدة، فإنها تخضع أولاً لاختبار جوهري وحاسم: هل سيُحدث ذلك فرقاً حقيقياً للشركات؟. نحن ممتنّون جداً للاستجابة الإيجابية التي لمسناها من الشركات حول العالم تجاه نهجنا القائم على وضع العميل في صميم أولوياتنا على مدى العقود الثلاثة الماضية. وسنواصل التزامنا بتلبية الاحتياجات المتجددة لقطاع الأعمال من خلال تقديم حلول قوية، وقابلة للتوسّع، وذات كفاءة من حيث التكلفة".

نمو زوهـو وخططها الإستراتيجية في مصر

عزّزت زوهـو حضورها في السوق المصري من خلال مكتبها الذي يُعدّ ثالث أكبر مكاتبها في المنطقة، حيث ضاعفت عدد موظفيها إلى أكثر من ثلاث مرات منذ افتتاح مقرّها في القاهرة عام 2021. ويتمتع مكتب زوهـو في مصر بأحد أدنى معدلات دوران الموظفين، حيث يجمع بين خبرات محلية راسخة ومنظومة تكنولوجية عالمية متكاملة، بما يمكّنه من تلبية الطلب المتزايد من الشركات بمختلف أحجامها في مصر على حلول الشركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

عالم زوهو مشروع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

الإعلامية ياسمين الخطيب

تورّم مُفاجئ يتحوّل إلى جراحة عاجلة.. ماذا حدث لإعلامية شهيرة في ثالث أيام رمضان؟

كريم الدبيس

حسبنا الله ونعم الوكيل .. كريم الدبيس يُعلّق على أحداث مباراة سيراميكا والإسماعيلي

ياسمين الخطيب

جراحة دقيقة .. ياسمين الخطيب تعلن إصابتها بعدوى بكتيرية في أنسجة بشرة الوجه

ترشيحاتنا

مانشستر يونايتد

رغم انخفاض الإيرادات.. مانشستر يونايتد يحقق أرباحا عالية

تشيلسي

الاتحاد الإنجليزي يُعاقب تشيلسي ووست هام.. تفاصيل

فينيسيوس جونيور

ريال مدريد يؤمن مستقبل فينيسيوس بعقد طويل الأمد

بالصور

طرق توفير الميزانية في رمضان.. نصائح عملية تساعدك على إدارة مصروف البيت

الإفطار
الإفطار
الإفطار

كيف نشجع الأطفال على الصيام دون ضغط؟.. أساليب تربوية تحببهم في العبادة

صيام الاطفال
صيام الاطفال
صيام الاطفال

مشاكل خطيرة في سيارات لكزس تتسبب في سحب الآلاف منها

لكزس
لكزس
لكزس

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس إدارة شركة GCL الصينية

فيديو

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد