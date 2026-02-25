زوهـو العالمية تتجاوز المليون عميل حول العالم.. ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسرع أسواقها نموا

احتفلت زوهـو، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا، بالذكرى السنوية الـ 30 على تأسيسها، كاشفةً عن محطتين مفصليتين في مسيرتها؛ إذ باتت الشركة اليوم تخدم أكثر من مليون عميل مشترك، فيما تخطّى عدد مستخدميها حول العالم حاجز الـ 150 مليون مستخدم. وتضم الشركة تحت مظلتها علامات "زوهو" و"مانج انجين" وQntrl وTrainerCentral، وقد أصبحت اليوم مزوّداً تكنولوجياً موثوقاً لأكثر من مليون عميل مشترك، إلى جانب ما يزيد على 150 مليون مستخدم حول العالم.

وسجّلت زوهـو خلال عام 2025 نمواً سنوياً بنسبة 32 % في عدد العملاء، إلى جانب ارتفاع في الإيرادات بنسبة 20 %. كما أكدت الشركة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعدّ أسرع أسواقها نمواً عالمياً، مسجّلةً زيادة في الأرباح تجاوزت 41% خلال الخمس سنوات الماضية. وقد جاءت مصر ضمن أبرز أسواقها في المنطقة، محققةً معدل نمو سنوي مركب لعدد المستخدمين بلغ 57% وأكثر من 42% زيادة في الأرباح منذ 2021.

وبهذه المناسبة، قال سريدهار فيمبو، الشريك المؤسس وكبير العلماء في زوهـو: "إن اعتمادنا على التمويل الذاتي، وكوننا شركة خاصة، وتطويرنا جميع حلولنا داخلياً بشكل كامل، يمنح زوهـو مكانة فريدة تميزها عن منافسيها في السوق. ومع ذلك، فإن تركيزنا لم يكن يوماً منصبّاً على دعم المورّدين بقدر ما كان موجهاً نحو تمكين الشركات وتعزيز نموّها. فمنذ ثلاثة عقود، ظلّ تقديم قيمة حقيقية ومستدامة لعملائنا هو البوصلة التي تقود زوهـو في مسيرتها وتوجّه قراراتها الاستراتيجية. وقبل أن تتحوّل أي فكرة ابتكارية أو استراتيجية أو مبدأ إرشادي إلى منتج فعلي أو سياسة معتمدة، فإنها تخضع أولاً لاختبار جوهري وحاسم: هل سيُحدث ذلك فرقاً حقيقياً للشركات؟. نحن ممتنّون جداً للاستجابة الإيجابية التي لمسناها من الشركات حول العالم تجاه نهجنا القائم على وضع العميل في صميم أولوياتنا على مدى العقود الثلاثة الماضية. وسنواصل التزامنا بتلبية الاحتياجات المتجددة لقطاع الأعمال من خلال تقديم حلول قوية، وقابلة للتوسّع، وذات كفاءة من حيث التكلفة".

نمو زوهـو وخططها الإستراتيجية في مصر

عزّزت زوهـو حضورها في السوق المصري من خلال مكتبها الذي يُعدّ ثالث أكبر مكاتبها في المنطقة، حيث ضاعفت عدد موظفيها إلى أكثر من ثلاث مرات منذ افتتاح مقرّها في القاهرة عام 2021. ويتمتع مكتب زوهـو في مصر بأحد أدنى معدلات دوران الموظفين، حيث يجمع بين خبرات محلية راسخة ومنظومة تكنولوجية عالمية متكاملة، بما يمكّنه من تلبية الطلب المتزايد من الشركات بمختلف أحجامها في مصر على حلول الشركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.