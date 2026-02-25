الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية

نعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، الإعلامي الكبير وشيخ الإذاعيين فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، الذي وافته المنية بعد مسيرة مهنية طويلة ترك خلالها إرثًا كبيرًا وخالدًا في مجال الإعلام والإذاعة.

ويتقدم رئيس المجلس وأعضاؤه والعاملون بخالص العزاء إلى أسرة الراحل، والأسرة الإعلامية والإذاعية، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

وقال المجلس إن الراحل ظل حتى الرمق الأخير مثالًا في التفاني وحب العمل، وكان واحدًا من أهم القامات الإذاعية، الذين تتلمذ على أيديهم أجيال عديدة من الإعلاميين، إذ كان بشوشًا ومتسامحًا ومحبًا، حريصًا على نقل خبراته إلى تلاميذه لصقل مواهبهم.