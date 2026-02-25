قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا: تحطم مقاتلة حربية من طراز إف-16 ومصرع قائدها
لو مسافر .. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
وزير الرياضة: نعمل على تطوير مراكز الشباب بما يخدم ويصب في صالح الشباب والأسر المصرية
إيران ترفض اتهامات ترامب لها بتطوير صواريخ عابرة للقارات تهدد الولايات المتحدة
خطاب "حالة الاتحاد" .. ترامب : نعمل جاهدين على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
قاربت الساعتين.. كلمة ترامب هي الأطول في تاريخ خطابات حالة الاتحاد
بينا كيميا رهيبة.. يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي
بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا
بين الرقم التاريخي والاستحقاق المرتقب.. ماذا تعني عودة ماييلي للتسجيل قبل مواجهة الزمالك؟
وقع في موقفٍ محرج وكشف حقيقة راتبه.. زيزو في مصيدة رامز ليفل الوحش
أغرب تجربة.. هل يمكن استبدال مياه الريدياتير بالـ "كولا"؟
بعد تصدر الزمالك الدوري.. خالد الغندور: أنا الأول بتعبي
بالصور

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
أسماء عبد الحفيظ

أثارت الحالة الصحية التي أعلنت عنها الإعلامية ياسمين الخطيب، حالة من الجدل والقلق بين متابعيها، بعد ما كشفت تعرضها لعدوى بكتيرية في الوجه أدت إلى التهاب عميق تحت الجلد وتكوّن ثلاثة خراريج استدعت تدخلًا جراحيًا عاجلًا في ثالث أيام رمضان.

فما طبيعة هذا المرض؟ وهل يُعد خطيرًا؟

ما المرض الذي أُصيبت به؟

بحسب ما أعلنته، فإن الحالة تتمثل في عدوى بكتيرية في الأنسجة الرخوة بالوجه، تسبّبت في التهاب عميق أسفل الجلد وتجمعات صديدية كبيرة تُعرف طبيًا باسم “الخُراج”.

هذه العدوى تحدث عندما تخترق البكتيريا طبقات الجلد عبر جرح صغير أو التهاب في بصيلة شعر، لتنتشر في الأنسجة الداخلية وتسبب تورمًا مؤلمًا واحمرارًا وسخونة موضعية، وقد يصاحبها ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

استشاري جلدية يوضح التفاصيل

 

قال الدكتور عماد زهران، استشاري الأمراض الجلدية، فى تصريحات خاصة ل صدى البلد، إن العدوى البكتيرية العميقة في الوجه تُعد من الحالات التي تستدعي الانتباه السريع، خاصة إذا تطورت إلى خراج.

وأوضح أن الخراج هو تجمع صديدي يحدث نتيجة مقاومة الجسم للبكتيريا، حيث تتجمع خلايا الدم البيضاء في موضع الإصابة، ما يؤدي إلى تورم مؤلم قد يزداد حجمه خلال أيام قليلة.

وأضاف أن أبرز الأعراض تشمل:

  • تورم واضح في منطقة محددة من الوجه
  • ألم متزايد عند اللمس
  • احمرار وسخونة في الجلد
  • شعور عام بالإجهاد أو ارتفاع طفيف في الحرارة

وأشار إلى أن بعض الحالات يمكن علاجها بالمضادات الحيوية في المراحل المبكرة، لكن إذا تكوّن خراج كبير أو عميق، يصبح التدخل الجراحي لتصريفه أمرًا ضروريًا لتجنب انتشار العدوى.

لماذا تُعد عدوى الوجه أكثر حساسية؟

ياسمين الخطيب 

وأكد استشاري الجلدية أن منطقة الوجه من المناطق الحساسة طبيًا بسبب قربها من الأوعية الدموية المهمة، لذلك فإن إهمال العلاج قد يؤدي إلى مضاعفات، وإن كانت نادرة، لكنها تستدعي الحذر.

وشدد على ضرورة عدم الضغط على التورم أو محاولة تفريغه منزليًا، لأن ذلك قد يزيد من انتشار البكتيريا في الأنسجة.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح الأطباء بالتوجه فورًا للطبيب إذا استمر التورم أكثر من يومين مع زيادة الألم، أو إذا صاحبه ارتفاع في درجة الحرارة، أو تضخم سريع في الحجم.

وتبقى الحالة الصحية للإعلامية محل متابعة من جمهورها، في انتظار تحسنها وعودتها إلى نشاطها الفني والإعلامي خلال الفترة المقبلة.

التهاب عميق تحت الجلد خراج ياسمين الخطيب إصابة ياسمين الخطيب

