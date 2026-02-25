قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبدالعاطي: نتطلع لإنشاء مجلس أعمال مصري فلبيني لدفع التبادل التجاري بين البلدين
معلومات الوزراء: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين خلال 2023/ 2024
درجات الحرارة المُتوقعة اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
مصر وبريطانيا تبحثان شراكة اقتصادية أعمق وتوسع الاستثمارات الخضراء
كازاخستان .. تحطم طائرة من طراز "سو-30 إس إم" في منطقة كاراغاندا
بعد قليل.. انطلاق فعاليات احتفال الأزهر الشريف بذكرى تأسيسه الـ1086
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
وفاة والد الفنانة مي عمر
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
يوفنتوس أمام اختبار الريمونتادا ضد جالاتا سراي.. ليلة الحسم في تورينو

يوفنتوس
يوفنتوس
إسراء أشرف

يستعد يوفنتوس لخوض مواجهة مصيرية أمام جالاتا سراي، في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك في العاشرة مساء اليوم على ملعبه بمدينة تورينو، باحثًا عن انتفاضة تعوّض خسارة الذهاب الثقيلة.

وكان الفريق الإيطالي قد سقط بنتيجة 5-2 في لقاء الذهاب بإسطنبول، في مباراة شهدت انهيارًا دراميًا؛ إذ أنهى البيانكونيري الشوط الأول متقدمًا 2-1 قبل أن يستقبل ثلاثة أهداف متتالية في الشوط الثاني، ليضع نفسه في موقف معقد قبل موقعة الحسم.

ولم تتوقف معاناة يوفنتوس عند الإخفاق القاري، إذ تلقى هزيمة جديدة في الدوري الإيطالي أمام كومو بهدفين دون رد، ما أبقاه في المركز الخامس وعمق الضغوط على الجهاز الفني بقيادة لوتشيانو سباليتي.

ويعيش الفريق يعيش فترة صعبة، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر خمس مباريات، في ظل تراجع فني واضح وتذبذب في الأداء، ما يجعل مواجهة الليلة بمثابة اختبار حقيقي لقدرة اللاعبين على استعادة الثقة والروح القتالية.

على الجانب الآخر، يدخل جالاتا سراي اللقاء بأفضلية مريحة بعد نتيجة الذهاب.

وكان الفريق التركي قد بلغ هذا الدور بعدما أنهى مرحلة الدوري في المركز العشرين، رغم خسارته في الجولة الأخيرة أمام مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش.

أما يوفنتوس فأنهى المرحلة ذاتها في المركز الثالث عشر عقب تعادله السلبي مع موناكو، لتجمع القرعة الفريقين في مواجهة فاصلة لا تقبل أنصاف الحلول.

