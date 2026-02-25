يوفنتوس أمام اختبار الريمونتادا ضد جالاتا سراي.. ليلة الحسم في تورينو

يستعد يوفنتوس لخوض مواجهة مصيرية أمام جالاتا سراي، في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك في العاشرة مساء اليوم على ملعبه بمدينة تورينو، باحثًا عن انتفاضة تعوّض خسارة الذهاب الثقيلة.

وكان الفريق الإيطالي قد سقط بنتيجة 5-2 في لقاء الذهاب بإسطنبول، في مباراة شهدت انهيارًا دراميًا؛ إذ أنهى البيانكونيري الشوط الأول متقدمًا 2-1 قبل أن يستقبل ثلاثة أهداف متتالية في الشوط الثاني، ليضع نفسه في موقف معقد قبل موقعة الحسم.

ولم تتوقف معاناة يوفنتوس عند الإخفاق القاري، إذ تلقى هزيمة جديدة في الدوري الإيطالي أمام كومو بهدفين دون رد، ما أبقاه في المركز الخامس وعمق الضغوط على الجهاز الفني بقيادة لوتشيانو سباليتي.

ويعيش الفريق يعيش فترة صعبة، بعدما فشل في تحقيق أي انتصار خلال آخر خمس مباريات، في ظل تراجع فني واضح وتذبذب في الأداء، ما يجعل مواجهة الليلة بمثابة اختبار حقيقي لقدرة اللاعبين على استعادة الثقة والروح القتالية.

على الجانب الآخر، يدخل جالاتا سراي اللقاء بأفضلية مريحة بعد نتيجة الذهاب.

وكان الفريق التركي قد بلغ هذا الدور بعدما أنهى مرحلة الدوري في المركز العشرين، رغم خسارته في الجولة الأخيرة أمام مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش.

أما يوفنتوس فأنهى المرحلة ذاتها في المركز الثالث عشر عقب تعادله السلبي مع موناكو، لتجمع القرعة الفريقين في مواجهة فاصلة لا تقبل أنصاف الحلول.