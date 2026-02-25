قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا: تحطم مقاتلة حربية من طراز إف-16 ومصرع قائدها
لو مسافر .. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
وزير الرياضة: نعمل على تطوير مراكز الشباب بما يخدم ويصب في صالح الشباب والأسر المصرية
إيران ترفض اتهامات ترامب لها بتطوير صواريخ عابرة للقارات تهدد الولايات المتحدة
خطاب "حالة الاتحاد" .. ترامب : نعمل جاهدين على إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية
قاربت الساعتين.. كلمة ترامب هي الأطول في تاريخ خطابات حالة الاتحاد
بينا كيميا رهيبة.. يارا السكري: مبحسش إني قلقانة على نفسي وأنا بشتغل مع أحمد العوضي
بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا
بين الرقم التاريخي والاستحقاق المرتقب.. ماذا تعني عودة ماييلي للتسجيل قبل مواجهة الزمالك؟
وقع في موقفٍ محرج وكشف حقيقة راتبه.. زيزو في مصيدة رامز ليفل الوحش
أغرب تجربة.. هل يمكن استبدال مياه الريدياتير بالـ "كولا"؟
بعد تصدر الزمالك الدوري.. خالد الغندور: أنا الأول بتعبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

في واقعة نادرة وملهمة، تم تصوير فأر وهو يقوم بإنعاش صديقه بعد فقدان وعيه، في سلوك يعكس درجة غير متوقعة من الذكاء والحس بالآخرين لدى الحيوانات الصغيرة. أظهر الفيديو الفأر وهو يستخدم مخالبه الأمامية لمحاولة إنقاذ حياة صديقه، من خلال دفعه وعضه وسحب لسانه إلى جانب فتح مجرى الهواء، تمامًا كما يفعل الإنسان عند ممارسة الإنعاش القلبي الرئوي (CPR).

إنقاذ حياة في عالم القوارض

وفقًا للمشاهد، تصرف الفأر بسرعة وفعالية، محاولًا إعادة صديقه إلى الوعي قبل أن تتفاقم حالته. المشهد أثار دهشة المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن إعجابهم بهذا التصرف الاستثنائي الذي يشير إلى قدرات فطرية على التعاطف وفهم الحاجة إلى مساعدة الآخرين.

انعكاسات علمية وسلوكية

أثار الفيديو اهتمام الباحثين في سلوك الحيوانات، إذ يسلط الضوء على مدى تعقيد تفاعلات القوارض وقدرتها على إدراك الخطر ومساعدة أفراد الجماعة. يشير الخبراء إلى أن مثل هذه التصرفات، رغم ندرتها، تظهر قدرة بعض الحيوانات على التعلم والمحاكاة في مواقف الحياة أو الموت، مما يعزز فهمنا لعالم الحيوان وسلوكياته الاجتماعية.

على الرغم من بساطة المشهد، تحمل القصة رسالة قوية عن التعاون والرحمة، حتى بين أصغر الكائنات. أصبح الفيديو مثالًا على قدرة الحيوانات على اتخاذ إجراءات إنقاذية، ما دفع العديد من المشاهدين للتساؤل عن مدى إمكانية أن يتعلم الإنسان من مثل هذه التصرفات الطبيعية عن التضامن والتعاطف.

فأر مشهد مذهل إنعاش إنعاش قلبي

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

