فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

في واقعة نادرة وملهمة، تم تصوير فأر وهو يقوم بإنعاش صديقه بعد فقدان وعيه، في سلوك يعكس درجة غير متوقعة من الذكاء والحس بالآخرين لدى الحيوانات الصغيرة. أظهر الفيديو الفأر وهو يستخدم مخالبه الأمامية لمحاولة إنقاذ حياة صديقه، من خلال دفعه وعضه وسحب لسانه إلى جانب فتح مجرى الهواء، تمامًا كما يفعل الإنسان عند ممارسة الإنعاش القلبي الرئوي (CPR).

A mouse was filmed performing CPR on an unconscious friend. To save the animal's life, the mouse used its front paws to kick, bite, and pull the tongue to the side to open the airway. pic.twitter.com/SVIqoIbTCM — Nature 🦜and Music 🎶 (@GuGi263) February 24, 2026

إنقاذ حياة في عالم القوارض

وفقًا للمشاهد، تصرف الفأر بسرعة وفعالية، محاولًا إعادة صديقه إلى الوعي قبل أن تتفاقم حالته. المشهد أثار دهشة المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثيرون عن إعجابهم بهذا التصرف الاستثنائي الذي يشير إلى قدرات فطرية على التعاطف وفهم الحاجة إلى مساعدة الآخرين.

انعكاسات علمية وسلوكية

أثار الفيديو اهتمام الباحثين في سلوك الحيوانات، إذ يسلط الضوء على مدى تعقيد تفاعلات القوارض وقدرتها على إدراك الخطر ومساعدة أفراد الجماعة. يشير الخبراء إلى أن مثل هذه التصرفات، رغم ندرتها، تظهر قدرة بعض الحيوانات على التعلم والمحاكاة في مواقف الحياة أو الموت، مما يعزز فهمنا لعالم الحيوان وسلوكياته الاجتماعية.

على الرغم من بساطة المشهد، تحمل القصة رسالة قوية عن التعاون والرحمة، حتى بين أصغر الكائنات. أصبح الفيديو مثالًا على قدرة الحيوانات على اتخاذ إجراءات إنقاذية، ما دفع العديد من المشاهدين للتساؤل عن مدى إمكانية أن يتعلم الإنسان من مثل هذه التصرفات الطبيعية عن التضامن والتعاطف.