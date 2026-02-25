قاربت الساعتين.. كلمة ترامب هي الأطول في تاريخ خطابات حالة الاتحاد

قال رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من واشنطن، إن خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه الرئيس الأميريكي دونالد ترامب أثار تفاعلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية داخل الولايات المتحدة، في ظل تباين واضح في تقييم مضمونه وما تضمنه من رسائل.

وأوضح جبر خلال مداخلة مع الإعلامي محمد رضا، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخطاب حطم الرقم القياسي من حيث مدته، إذ يُعد من أطول خطابات حالة الاتحاد في التاريخ الأميركي، بعدما اقتربت مدته من ساعتين، استعرض خلالها الرئيس عدداً من الملفات التي وصفها بـ"الإنجازات" على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام الأميركية، سواء المؤيدة للرئيس أو المعارضة له، تعاملت مع هذه الطروحات بوصفها محل جدل، فعلى سبيل المثال، تحدث ترامب عن انخفاض معدلات التضخم وتراجع أسعار المنازل والسيارات وبعض السلع، إلا أن هذه المؤشرات – بحسب مراقبين – لا تعكس واقعاً موحداً في جميع الولايات، حيث لا تزال بعض المناطق تشهد ارتفاعاً في تكاليف المعيشة، لا سيما أسعار الوقود والمواد الغذائية.

وأضاف أن ملف الرسوم الجمركية كان من أبرز القضايا التي أثارت نقاشاً واسعاً، فقد دافع ترامب عن سياساته الجمركية، معتبراً أنها تدر دخلاً كبيراً على الخزانة الأميركية، بل وذهب إلى القول إن استمرار هذه السياسة قد يتيح مستقبلاً الاستغناء عن ضريبة الدخل على المواطنين، في المقابل، يرى منتقدون أن هذه الرسوم تعوق حرية التجارة وأسهمت في رفع أسعار بعض السلع المستوردة، ما انعكس مباشرة على المستهلك الأميركي.

