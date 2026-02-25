قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبدالعاطي: نتطلع لإنشاء مجلس أعمال مصري فلبيني لدفع التبادل التجاري بين البلدين
معلومات الوزراء: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين خلال 2023/ 2024
درجات الحرارة المُتوقعة اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
مصر وبريطانيا تبحثان شراكة اقتصادية أعمق وتوسع الاستثمارات الخضراء
كازاخستان .. تحطم طائرة من طراز "سو-30 إس إم" في منطقة كاراغاندا
بعد قليل.. انطلاق فعاليات احتفال الأزهر الشريف بذكرى تأسيسه الـ1086
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
وفاة والد الفنانة مي عمر
تحقيقات وملفات

مستجدات الإصابات في الأهلي قبل مواجهة زد.. تريزيجيه يقترب بقوة وزيزو ينتظر الحسم وغياب مرعي

تريزيجيه
تريزيجيه

قبل مواجهة زد إف سي في الدوري..  يفرض ملف الإصابات نفسه بقوة داخل معسكر الأهلي في وقت يسعى فيه الفريق لمواصلة الانتصارات وعدم التفريط في أي نقطة خلال مرحلة الحسم من الموسم. 

الجهاز الفني بقيادة ييس توروب يدرك أن المنافسة على اللقب لا تحتمل التعثر لكن الحسابات الفنية تبقى مرتبطة بمدى جاهزية العناصر الأساسية خاصة في الخطوط الخلفية والهجومية.

غياب مؤكد وضربة دفاعية

أبرز الغيابات المؤكدة تتمثل في المدافع ياسين مرعي الذي تعرض لإصابة خلال مواجهة سموحة الأخيرة.

الفحوصات الطبية أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الضامة ما يستلزم خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام المقبلة.

ويمثل غياب مرعي تحديا للجهاز الفني خاصة أنه شارك بانتظام هذا الموسم وقدم مردودا دفاعيا مقبولا إلى جانب مساهماته الهجومية النادرة .. لكن في المقابل تبدو الأمور أقل تعقيدا مع عودة ياسر إبراهيم بعد انتهاء الإيقاف ليكون البديل الأقرب لشغل مركز قلب الدفاع بجوار العنصر الأساسي في الخط الخلفي.

كام يستمر غياب عمرو الجزار مدافع الفريق الذى مازال يواصل برنامجه التأهيلي بعد اصابته بشد فى العضلة الخلفية .

زيزو وتريزيجيه.. سباق مع الزمن

على مستوى الخط الأمامي تتجه الأنظار نحو موقف الثنائي أحمد السيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.. تريزيجيه تبدو حظوظه أكبر في اللحاق بالمباراة بعدما شارك في التدريبات الجماعية وبات قريبا من الجاهزية الكاملة ووجوده يمنح الفريق حلولًا مباشرة على المرمى سواء عبر الاختراق أو التسديد من خارج المنطقة.

أما زيزو فيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية لتقييم حالته بشكل نهائي ويفضل الجهاز الطبي عدم المجازفة به خاصة بعد تعافيه مؤخرًا في ظل ضغط المباريات والحاجة للحفاظ على جاهزيته للفترة المقبلة وسيتحدد القرار النهائي بشأن مشاركته وفقًا لاستجابته البدنية خلال الساعات الأخيرة قبل اللقاء.

كامويش.. دعم نفسي قبل الفني

البرتغالي ذو الأصول الأنجولية يلسين كامويش لا يعاني من إصابة لكن موقفه الفني يظل محل متابعة ويرفض الجهاز الفني إصدار حكم مبكر عليه ويخطط لمنحه دقائق تدريجية لتخفيف الضغط الجماهيري عنه.

ويري توروب أن اللاعب يحتاج فقط لهدف يعيد الثقة ويغير الصورة الذهنية لدى الجماهير خاصة أنه يتحرك جيدًا ويتمتع بإمكانات بدنية واضحة لكنه لم ينجح حتى الآن في ترجمة الفرص إلى أهداف.

بيكهام.. ملف مؤجل

في السياق ذاته لم يحسم بعد موقف أحمد رمضان بيكهام الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم. الجهاز الفني لم يبدأ بعد تقييما نهائيا لمستقبله في ظل تركيزه الحالي على حسم مباريات الدوري وتأجيل ملفات الإعارات والتجديدات إلى نهاية الموسم.

حسابات توروب قبل زد

وشدد المدير الفني الدنماركي على لاعبيه بضرورة إغلاق صفحة سموحة مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب جمع النقاط بأي شكل ورغم غضبه من تراجع الفاعلية الهجومية والاكتفاء بهدف وحيد فإنه التمس العذر للاعبين بسبب ظروف الملعب والأمطار.

ولن تكون مواجهة زد سهلة خاصة أن الفريق المنافس يجيد التنظيم الدفاعي واللعب على التحولات لذلك يحتاج الأهلي إلى جاهزية أكبر في الثلث الأخير من الملعب واستعادة حسمه الهجومي مع الحفاظ على التوازن الدفاعي في ظل غياب مرعي.

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

صورة المتهم

بعد اعتدائه على والدته.. قرار من نيابة المنتزه بالإسكندرية ضد المتهم

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

نواب الإسكندرية يتعهدون بالتنسيق المستمر لحل مشاكل المواطنين.. صور

نواب الإسكندرية يتعهدون بالتنسيق المستمر لحل مشاكل المواطنين.. صور

برلمانية: إطلاق شبكة السكتة الدماغية إنجاز وطني يعزز إنقاذ المرضى

برلمانية: إطلاق شبكة السكتة الدماغية إنجاز وطني يعزز إنقاذ المرضى

نائب يكشف استراتيجية الدولة بشأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

نائب يكشف استراتيجية الدولة بشأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
إعداد منصة رقمية للمساقى الخاصة.. اجتماع رسمي لتحسين منظومة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي

وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
الصحة: تشكيل لجنة وطنية للروبوت الجراحي.. وإنشاء مركز متخصص للتدريب على تقنياته

اجتماع وزير الصحة
صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

