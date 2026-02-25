مستجدات الإصابات في الأهلي قبل مواجهة زد.. تريزيجيه يقترب بقوة وزيزو ينتظر الحسم وغياب مرعي

قبل مواجهة زد إف سي في الدوري.. يفرض ملف الإصابات نفسه بقوة داخل معسكر الأهلي في وقت يسعى فيه الفريق لمواصلة الانتصارات وعدم التفريط في أي نقطة خلال مرحلة الحسم من الموسم.

الجهاز الفني بقيادة ييس توروب يدرك أن المنافسة على اللقب لا تحتمل التعثر لكن الحسابات الفنية تبقى مرتبطة بمدى جاهزية العناصر الأساسية خاصة في الخطوط الخلفية والهجومية.

غياب مؤكد وضربة دفاعية

أبرز الغيابات المؤكدة تتمثل في المدافع ياسين مرعي الذي تعرض لإصابة خلال مواجهة سموحة الأخيرة.

الفحوصات الطبية أثبتت إصابته بشد خفيف في العضلة الضامة ما يستلزم خضوعه لبرنامج علاجي وتأهيلي خلال الأيام المقبلة.

ويمثل غياب مرعي تحديا للجهاز الفني خاصة أنه شارك بانتظام هذا الموسم وقدم مردودا دفاعيا مقبولا إلى جانب مساهماته الهجومية النادرة .. لكن في المقابل تبدو الأمور أقل تعقيدا مع عودة ياسر إبراهيم بعد انتهاء الإيقاف ليكون البديل الأقرب لشغل مركز قلب الدفاع بجوار العنصر الأساسي في الخط الخلفي.

كام يستمر غياب عمرو الجزار مدافع الفريق الذى مازال يواصل برنامجه التأهيلي بعد اصابته بشد فى العضلة الخلفية .

زيزو وتريزيجيه.. سباق مع الزمن

على مستوى الخط الأمامي تتجه الأنظار نحو موقف الثنائي أحمد السيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه.. تريزيجيه تبدو حظوظه أكبر في اللحاق بالمباراة بعدما شارك في التدريبات الجماعية وبات قريبا من الجاهزية الكاملة ووجوده يمنح الفريق حلولًا مباشرة على المرمى سواء عبر الاختراق أو التسديد من خارج المنطقة.

أما زيزو فيخضع لمزيد من الفحوصات الطبية لتقييم حالته بشكل نهائي ويفضل الجهاز الطبي عدم المجازفة به خاصة بعد تعافيه مؤخرًا في ظل ضغط المباريات والحاجة للحفاظ على جاهزيته للفترة المقبلة وسيتحدد القرار النهائي بشأن مشاركته وفقًا لاستجابته البدنية خلال الساعات الأخيرة قبل اللقاء.

كامويش.. دعم نفسي قبل الفني

البرتغالي ذو الأصول الأنجولية يلسين كامويش لا يعاني من إصابة لكن موقفه الفني يظل محل متابعة ويرفض الجهاز الفني إصدار حكم مبكر عليه ويخطط لمنحه دقائق تدريجية لتخفيف الضغط الجماهيري عنه.

ويري توروب أن اللاعب يحتاج فقط لهدف يعيد الثقة ويغير الصورة الذهنية لدى الجماهير خاصة أنه يتحرك جيدًا ويتمتع بإمكانات بدنية واضحة لكنه لم ينجح حتى الآن في ترجمة الفرص إلى أهداف.

بيكهام.. ملف مؤجل

في السياق ذاته لم يحسم بعد موقف أحمد رمضان بيكهام الذي تنتهي إعارته بنهاية الموسم. الجهاز الفني لم يبدأ بعد تقييما نهائيا لمستقبله في ظل تركيزه الحالي على حسم مباريات الدوري وتأجيل ملفات الإعارات والتجديدات إلى نهاية الموسم.

حسابات توروب قبل زد

وشدد المدير الفني الدنماركي على لاعبيه بضرورة إغلاق صفحة سموحة مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب جمع النقاط بأي شكل ورغم غضبه من تراجع الفاعلية الهجومية والاكتفاء بهدف وحيد فإنه التمس العذر للاعبين بسبب ظروف الملعب والأمطار.

ولن تكون مواجهة زد سهلة خاصة أن الفريق المنافس يجيد التنظيم الدفاعي واللعب على التحولات لذلك يحتاج الأهلي إلى جاهزية أكبر في الثلث الأخير من الملعب واستعادة حسمه الهجومي مع الحفاظ على التوازن الدفاعي في ظل غياب مرعي.