أسيوط: تطهير ورفع نواتج الترع بقرى مركز البداري للحفاظ على البيئة والصحة العامة

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بتنفيذ أعمال تطهير ورفع نواتج الترع والمصارف بعدد من القرى والنجوع الواقعة على جانبي المجاري المائية، في إطار خطة المحافظة للحفاظ على البيئة والصحة العامة ومنع انتشار الأمراض، فضلًا عن تحسين مستوى النظافة العامة وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

حيث تم تنفيذ أعمال موسعة لتطهير ورفع نواتج الترع والمصارف بعدد من القرى، تحت إشراف عبدالرؤوف النمر رئيس المركز، بما أسهم في تمهيد الطرق المؤدية إلى الأراضي الزراعية وتسهيل حركة السيارات والمواطنين، فضلاً عن رفع المخلفات والتراكمات الناتجة عن أعمال التطهير أولًا بأول، وذلك باستخدام معدات الحملة الميكانيكية من لوادر وحاويات وسيارات الوحدات المحلية والقروية، بالتنسيق مع مديرية الري والجمعيات الزراعية لضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بالكميات المناسبة والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وأكد محمد علوان محافظ أسيوط على استمرار أعمال تطهير ورفع نواتج الترع والمصارف بكافة مراكز وقرى المحافظة، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، وسرعة التعامل مع تراكمات المخلفات والقمامة الناتجة عن أعمال التطهير، بما يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري والصحة العامة.

وشدد المحافظ على أهمية تنظيم حملات توعوية مكثفة لحث المواطنين على عدم إلقاء القمامة والمخلفات بالمجاري المائية، لما لذلك من آثار سلبية على الصحة العامة، خاصة للقاطنين بجوار الترع والمصارف، مؤكدًا أن الدولة لن تدخر جهدًا في دعم جهود التطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أنحاء المحافظة.