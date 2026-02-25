انخفاض مرتقب بدرجات الحرارة وأمطار خفيفة تضرب هذه المناطق.. والأرصاد تكشف التفاصيل

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك إستمرار تأثر البلاد بالكتل الهوائية المعتدلة والمنخفضة فى درجات حرارتها، وبالتالي استمرار إعتدال الأجواء وإنخفاض قيم درجات الحرارة، مشيرة إلى أن الأجواء اليوم شتوية، ودرجات الحرارة نهارا تعتبر حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن العظمي نهارا على القاهرة الكبري تكون 21 درجة مئوية، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وبالتالي الطقس ما بين مائل للدفي لدافئ نهارا فى معظم محافظات الجمهورية، والاماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط تكون ما بين ال19 إلى 20 درجة مئوية، حتي محافظات الصعيد تصل ما بين ال24 إلى 25.

وتابعت أنه مع غياب أشعة الشمس الأجواء شديدة البرودة، والصغري بالقاهرة الكبري ما بين ال10 إلى ال11 درجة مئوية، و8 و9 درجات بالمدن الجديدة، و7 و8 درجات بمحافظات شمال الصعيد، لافتة إلى الأجواء ليلا شديدة البرودة، خاصة المدن الجديدة والاماكن المفتوحة.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة للأماكن المطلة على سواحل البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات من اليوم، وغير مؤثرة تماما، ومن الممكن سقوط أمطار خفيفة ليلا فى مناطق من القاهرة الكبري وجنوب الوجه البحري.

ولفتت أن قيم درجات الحرارة خلال الأيام القادمة نهارا تنخفض أكثر، ومتوقع مع نهاية الأسبوع وبداية الأسبوع القادم أن تنخفض العظمي فى القاهرة الكبري إلى 18 وال19 درجة نهارا، وتظل ما بين ال9 وال10 درجات.