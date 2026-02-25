وزير الخارجية: ندعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان

استقبل وزير الخارجية بدر عبد العاطي نظيره الجنوب سوداني لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.



وأكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل لجهود تحقيق الأمن والاستقرار في جنوب السودان بما يعكس عمق الروابط بين البلدين ويحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.



وشدد وزير الخارجية على أهمية تعزيز التعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة بين دول حوض النيل وفقا للقانون الدولي لاسيما مبادئ الإخطار المسبق والتشاور وعدم الإضرار ورفض الإجراءات الأحادية.



وأكد وزير الخارجية دعم مصر لمبادرة حوض النيل والعملية التشاورية القائمة فيها لاستعادة الشمولية، وأكد استمرار التنسيق مع جنوب السودان بما يعزز فرص التوافق ويحافظ على استدامة نهر النيل وصون بيئته وتعظيم موارده.



