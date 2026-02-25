قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة توافق على اتفاقية "تسليم مجرمين" بين مصر وأسبانيا
ننشر تفاصيل مشروع قانون مكتبة الأزهر الشريف
رفضت الزواج من المتهم| آخر لحظات في حياة ضحية الخصوص على لسان والدتها وجيرانها
استقرار أسعار الفضة محليا اليوم.. والأونصة العالمية ترتفع 3.5%
مدبولي: توجيهات رئاسية بالاستمرار في الحد من معدلات التضخم وضبط الأسواق وتوافر السلع
فريق التفاوض الإيراني يغادر إلى جنيف لعقد جولة محادثات جديدة مع أمريكا
جامعة الدول العربية تبحث تطورات القضية الفلسطينية وتعزيز التنسيق مع الكويت
إسرائيل كيان لإبادة الحقيقة.. 86 صحفيا قتلوا بنيران الاحتلال في 2025
مي عمر تنعى والدها بكلمات مؤثرة وتكشف موعد ومكان الجنازة
لقاء عربي - أوروبي بالقاهرة لبحث ملفات نزع السلاح وعدم الانتشار
هدم منازل في جنين.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة
ضبط سيدة تركت سيارتها لتضرب سائق توك توك بآلة حادة في المنوفية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التمريض: نجاح ساحق للجمعيات العمومية للنقابة بمشاركة 10 آلاف عضو

الديب أبوعلي

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، عن انعقاد الجمعيات العمومية للنقابة اليوم في 23 محافظة على مستوى الجمهورية، مؤكدة نجاحها الساحق بمشاركة أكثر من 10 آلاف عضو من أعضاء هيئة التمريض، في مشهد غير مسبوق رغم ظروف شهر رمضان المبارك.

وقالت نقيب عام التمريض، إن هذا الحضور الكثيف يعكس قوة الصف التمريضي ووحدة أبنائه، ويؤكد أن التمريض المصري بات أكثر وعيًا وإدراكًا لأهمية المشاركة في صناعة القرار النقابي، لافته إلى أن جدول أعمال الجمعيات العمومية تضمن مناقشة الميزانية والحساب الختامي، واستعراض أنشطة النقابة خلال الفترة الماضية.

وأضحت نقيب التمريض، أن الجمعيات العمومية خرجت بعدة توصيات أبرزها؛ أهمية نشر قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، باعتباره مظلة قانونية لحماية مقدمي الخدمة الصحية، وضمان ممارسة المهنة في إطار من الأمان المهني والعدالة.

وأضافت أن التوصيات شددت كذلك على ضرورة الاستفادة من أدلة العمل الإرشادية المنشورة على الموقع الرسمي للمجلس الصحي المصري، باعتبارها مرجعًا علميًا ومهنيًا يساعد في توحيد الممارسات وضبط الأداء داخل المنشآت الصحية، إلى جانب الالتزام الكامل بميثاق أخلاقيات المهنة، الذي يمثل الركيزة الأساسية للحفاظ على صورة التمريض ومكانته داخل المجتمع.

وأشارت نقيب عام التمريض إلى أن التوصيات الصادرة عن الجمعيات العمومية تضمنت التأكيد على قيادات التمريض بضرورة توزيع أطقم التمريض وفقًا لطبيعة الحالات ونوع المرضى من السيدات والذكور، بما يحقق الانضباط المهني ويحافظ على خصوصية المرضى، فضلًا عن التأكيد على تحسين المظهر العام لأعضاء هيئة التمريض وتوحيد الهوية البصرية داخل المنشآت الصحية، بما يعكس صورة حضارية للمهنة.

كما أوصت بأهمية التدريب المستمر ورفع كفاءة الأداء، مؤكدة أن تطوير مهارات التمريض علميًا وعمليًا هو الضمان الحقيقي للارتقاء بالخدمة الصحية، وأن جميع التوصيات الصادرة عن الجمعيات العمومية تصب في هدف واحد، وهو الحفاظ على المهنة وصون كرامتها وتعزيز دورها داخل المنظومة الصحية.

وكشفت الدكتورة كوثر محمود أن أكثر المحافظات حشدًا في الجمعيات العمومية جاءت بالترتيب: الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية، بني سويف، بورسعيد، أسوان، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، قنا، أسيوط، سوهاج، الشرقية، ودمياط.

الدكتورة كوثر محمود التمريض نقيب عام التمريض هيئة التمريض المجلس الصحي المصري نقيب التمريض قانون المسؤولية الطبية التمريض المصري نقابة التمريض

