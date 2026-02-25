التمريض: نجاح ساحق للجمعيات العمومية للنقابة بمشاركة 10 آلاف عضو

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، عن انعقاد الجمعيات العمومية للنقابة اليوم في 23 محافظة على مستوى الجمهورية، مؤكدة نجاحها الساحق بمشاركة أكثر من 10 آلاف عضو من أعضاء هيئة التمريض، في مشهد غير مسبوق رغم ظروف شهر رمضان المبارك.

وقالت نقيب عام التمريض، إن هذا الحضور الكثيف يعكس قوة الصف التمريضي ووحدة أبنائه، ويؤكد أن التمريض المصري بات أكثر وعيًا وإدراكًا لأهمية المشاركة في صناعة القرار النقابي، لافته إلى أن جدول أعمال الجمعيات العمومية تضمن مناقشة الميزانية والحساب الختامي، واستعراض أنشطة النقابة خلال الفترة الماضية.

وأضحت نقيب التمريض، أن الجمعيات العمومية خرجت بعدة توصيات أبرزها؛ أهمية نشر قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، باعتباره مظلة قانونية لحماية مقدمي الخدمة الصحية، وضمان ممارسة المهنة في إطار من الأمان المهني والعدالة.

وأضافت أن التوصيات شددت كذلك على ضرورة الاستفادة من أدلة العمل الإرشادية المنشورة على الموقع الرسمي للمجلس الصحي المصري، باعتبارها مرجعًا علميًا ومهنيًا يساعد في توحيد الممارسات وضبط الأداء داخل المنشآت الصحية، إلى جانب الالتزام الكامل بميثاق أخلاقيات المهنة، الذي يمثل الركيزة الأساسية للحفاظ على صورة التمريض ومكانته داخل المجتمع.

وأشارت نقيب عام التمريض إلى أن التوصيات الصادرة عن الجمعيات العمومية تضمنت التأكيد على قيادات التمريض بضرورة توزيع أطقم التمريض وفقًا لطبيعة الحالات ونوع المرضى من السيدات والذكور، بما يحقق الانضباط المهني ويحافظ على خصوصية المرضى، فضلًا عن التأكيد على تحسين المظهر العام لأعضاء هيئة التمريض وتوحيد الهوية البصرية داخل المنشآت الصحية، بما يعكس صورة حضارية للمهنة.

كما أوصت بأهمية التدريب المستمر ورفع كفاءة الأداء، مؤكدة أن تطوير مهارات التمريض علميًا وعمليًا هو الضمان الحقيقي للارتقاء بالخدمة الصحية، وأن جميع التوصيات الصادرة عن الجمعيات العمومية تصب في هدف واحد، وهو الحفاظ على المهنة وصون كرامتها وتعزيز دورها داخل المنظومة الصحية.

وكشفت الدكتورة كوثر محمود أن أكثر المحافظات حشدًا في الجمعيات العمومية جاءت بالترتيب: الدقهلية، الغربية، الإسماعيلية، بني سويف، بورسعيد، أسوان، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، قنا، أسيوط، سوهاج، الشرقية، ودمياط.