بعد أستراليا.. ألمانيا تدعو مواطنيها في الشرق الأوسط بضرورة توخي الحذر

أصدرت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، تنبيهاً للرعايا الألمان المسافرين أو المقيمين في الشرق الأوسط بتوخي الحذر مع تصاعد احتمال نشوب حرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.



وقالت الخارجية الألمانية، في بيان أن التنبيه جاء على خلفية احتمال شنّ الولايات المتحدة هجوماً على إيران وما قد يترتب عليه من تداعيات على إسرائيل ودول أخرى في منطقة الشرق الأوسط".



فيما دعت السفارة الألمانية في تل أبيب، الألمان الموجودين في إسرائيل إلى الاستعداد لاحتمال البقاء لبعض الوقت في أماكن وجودهم، في حال إغلاق المجال الجوي بسبب هجمات إيرانية.



وذكرت أيضا "في حال إغلاق المجال الجوي فإن إمكانيات الدعم من قبل السفارة ووزارة الخارجية ستكون محدودة للغاية".



كما نصحت السفارة المواطنين الألمان، بحسب البيان، في إسرائيل بتثبيت تطبيق على هواتفهم المحمولة يُحذر من وقوع هجمات صاروخية وشيكة.



وأتمت حديثها بالقول إنه نظراً لتفاقم الوضع الأمني في المنطقة، فإنها تنصح الرعايا الألمان بتخزين مؤن والتعرف على أماكن الحماية والملاجئ في كل موقع يتواجدون فيه.

