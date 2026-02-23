قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

الهند تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران فورا وسط تصاعد التوترات

فرناس حفظي

أصدرت السفارة الهندية في طهران، تحذيرا عاجلًا طالبت فيه جميع المواطنين الهنود المتواجدين في إيران بمغادرة البلاد فورا عبر وسائل النقل المتاحة، بما في ذلك الرحلات الجوية التجارية، في ظل ما وصفته بـ«تطورات الوضع الأمني».


البيان، الصادر عن وزارة الخارجية الهندية، يشمل الطلاب والحجاج ورجال الأعمال والسياح، ويأتي استكمالًا لتحذيرات سابقة صدرت منتصف يناير الماضي.

 كما دعت السفارة رعاياها إلى تجنب مناطق الاحتجاجات، والبقاء على تواصل دائم مع البعثة الدبلوماسية، ومتابعة المستجدات عبر وسائل الإعلام المحلية.


وطالبت السفارة المواطنين بالتأكد من جاهزية وثائق السفر والهوية، مشيرة إلى تخصيص خطوط طوارئ وبريد إلكتروني لتقديم المساعدة. كما شددت على ضرورة التسجيل عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الخارجية، لافتةً إلى أنه في حال تعذر التسجيل بسبب انقطاع الإنترنت داخل إيران، يمكن لأفراد الأسرة في الهند إتمام الإجراءات نيابةً عنهم.


ويأتي التحذير الهندي بالتوازي مع مواقف مماثلة من عدة دول غربية، بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، التي دعت مواطنيها إلى تجنب السفر إلى إيران ومغادرتها فورًا في ظل التوترات المتصاعدة والمخاوف من اعتقالات تعسفية تطال حاملي الجنسيات الأجنبية أو المزدوجة.

