نجوى فؤاد تكشف عن حالتها الصحية .. وهذه رسالتها لـ سهير زكي

كشفت الفنانة نجوى فؤاد حقيقة الصورة التي تم تداولها لها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها صورة مُصنعة بالذكاء الاصطناعي ولا تعكس ملامحها الحقيقية.

وقالت فؤاد خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة، إن الصورة المنتشرة لا تشبهها لا في الوجه ولا في الملابس، مشيرة إلى أنها شعرت بالحزن بسبب تداولها باعتبارها غير حقيقية على الإطلاق.

وتطرقت نجوى فؤاد إلى حالتها الصحية، موضحة أنها ما زالت تعاني من آلام شديدة بسبب إصابتها بـ«القطنية»، وخضعت لحقنة لم تُجدِ نفعًا، وتستعد لتلقي حقنة أخرى مؤلمة، مضيفة:«أحيانًا لا أستطيع دخول الحمام بمفردي، وأحتاج إلى من يساندني».

وأكدت أن المرض ليس مخيفًا، لكنها تمر بمرحلة تحتاج فيها إلى الصبر والدعاء، متمنية أن يمنّ الله عليها بالشفاء التام.

كما تحدثت نجوى فؤاد عن أمنيتها في ليلة القدر، مؤكدة أن أكثر ما تطلبه من الله الستر والصحة، قائلة:«ربنا اداني كل حاجة.. فلوس وبيت ونجاح، واللي أنا فيه مش مخيف، وربنا ماشي معايا».

واعترفت بأنها وأبناء جيلها أخطأوا حين لم يحسبوا حساب الزمن وانشغلوا بالأضواء، مشيرة إلى أنها أنفقت كل أموالها على الفن، ولو عاد بها الزمن لفعلت الشيء نفسه لأنها تعتبر عملها هو رأس مالها الحقيقي.

وأكدت أن لو عاد بها الزمن كانت ستغير كلمة «ضيف شرف» في مشوارها الفني، بسبب ما تعرضت له من أذى، خاصة خلال فترة أفلام المقاولات، موضحة أن مشهدًا واحدًا في فيلم «السكرية» كان سببًا في حصولها على أول جائزة من الجمعية الكاثوليكية وهي في سن 27 عامًا.

كما أعربت عن حبها لعدد من نجمات الجيل الحالي، منهن منة شلبي، ووجهت رسالة خاصة إلى صديقتها الراقصة المعتزلة سهير زكي قائلة:«نفسي أشوفك.. معندناش وقت كتير.. بحبك».

واختتمت حديثها بالتأكيد على حرصها في رمضان على قراءة القرآن واستخدام السبحة يوميًا، قائلة إنها أصبحت تقرأ القرآن بشكل أفضل من أي وقت مضى.



