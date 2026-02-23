قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
نجوى فؤاد تكشف عن حالتها الصحية .. وهذه رسالتها لـ سهير زكي

كشفت الفنانة نجوى فؤاد حقيقة الصورة التي تم تداولها لها مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها صورة مُصنعة بالذكاء الاصطناعي ولا تعكس ملامحها الحقيقية.

وقالت فؤاد خلال لقائها مع الإعلامية سهير جودة، إن الصورة المنتشرة لا تشبهها لا في الوجه ولا في الملابس، مشيرة إلى أنها شعرت بالحزن بسبب تداولها باعتبارها غير حقيقية على الإطلاق.

وتطرقت نجوى فؤاد إلى حالتها الصحية، موضحة أنها ما زالت تعاني من آلام شديدة بسبب إصابتها بـ«القطنية»، وخضعت لحقنة لم تُجدِ نفعًا، وتستعد لتلقي حقنة أخرى مؤلمة، مضيفة:«أحيانًا لا أستطيع دخول الحمام بمفردي، وأحتاج إلى من يساندني».

وأكدت أن المرض ليس مخيفًا، لكنها تمر بمرحلة تحتاج فيها إلى الصبر والدعاء، متمنية أن يمنّ الله عليها بالشفاء التام.

كما تحدثت نجوى فؤاد عن أمنيتها في ليلة القدر، مؤكدة أن أكثر ما تطلبه من الله الستر والصحة، قائلة:«ربنا اداني كل حاجة.. فلوس وبيت ونجاح، واللي أنا فيه مش مخيف، وربنا ماشي معايا».

واعترفت بأنها وأبناء جيلها أخطأوا حين لم يحسبوا حساب الزمن وانشغلوا بالأضواء، مشيرة إلى أنها أنفقت كل أموالها على الفن، ولو عاد بها الزمن لفعلت الشيء نفسه لأنها تعتبر عملها هو رأس مالها الحقيقي.

وأكدت أن لو عاد بها الزمن كانت ستغير كلمة «ضيف شرف» في مشوارها الفني، بسبب ما تعرضت له من أذى، خاصة خلال فترة أفلام المقاولات، موضحة أن مشهدًا واحدًا في فيلم «السكرية» كان سببًا في حصولها على أول جائزة من الجمعية الكاثوليكية وهي في سن 27 عامًا.

كما أعربت عن حبها لعدد من نجمات الجيل الحالي، منهن منة شلبي، ووجهت رسالة خاصة إلى صديقتها الراقصة المعتزلة سهير زكي قائلة:«نفسي أشوفك.. معندناش وقت كتير.. بحبك».

واختتمت حديثها بالتأكيد على حرصها في رمضان على قراءة القرآن واستخدام السبحة يوميًا، قائلة إنها أصبحت تقرأ القرآن بشكل أفضل من أي وقت مضى.


 

الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان .. وهذه عقوبة المخالفين

الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطربة اليوم

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

وزير خارجية فنزويلا يطالب الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن مادورو

نابلس تقاوم نيران الاحتلال.. محاولة إحراق مسجد تفجر غضبا شعبيا ضد إرهاب المستوطنين

ترامب بشأن الرسوم الجمركية: المحكمة العليا منحتني صلاحيات أكبر بكثير

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

