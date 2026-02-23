قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقارير فرنسية وأمريكية تتحدث عن محاولة تمرد داخل إيران.. ولاريجاني في واجهة المشهد
وزير البترول: حفر بئرين استكشافيين و26 بئراً تنموياً لتعويض التناقص الطبيعي في الإنتاج
الرئيس السيسي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية.. اليوم
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري

هاجر رزق

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين بأن السفارة الأمريكية في لبنان قامت اليوم، عبر مطار رفيق الحريري الدولي، بإجلاء العشرات من موظفيها، في خطوة تعكس خطورة المشهد الإقليمي.


 

ووصفت المصادر هذا الإجراء بأنه «إجراء احترازي» جاء على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة، وسط توقعات بصدور بيان رسمي عن السفارة لتوضيح أبعاد هذه الخطوة وتأثيراتها على العمل الدبلوماسي.


 

ويأتي إجراء الإجلاء في بيروت كحلقة ضمن سلسلة إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة في المنطقة خلال شهر فبراير الجاري، مدفوعة بتصاعد حدة التوتر مع طهران.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

