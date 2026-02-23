السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين بأن السفارة الأمريكية في لبنان قامت اليوم، عبر مطار رفيق الحريري الدولي، بإجلاء العشرات من موظفيها، في خطوة تعكس خطورة المشهد الإقليمي.





ووصفت المصادر هذا الإجراء بأنه «إجراء احترازي» جاء على خلفية التطورات الإقليمية المرتقبة، وسط توقعات بصدور بيان رسمي عن السفارة لتوضيح أبعاد هذه الخطوة وتأثيراتها على العمل الدبلوماسي.





ويأتي إجراء الإجلاء في بيروت كحلقة ضمن سلسلة إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة في المنطقة خلال شهر فبراير الجاري، مدفوعة بتصاعد حدة التوتر مع طهران.