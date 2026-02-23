قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
تشاد تغلق حدودها مع السودان.. وظروف المجاعة تتفاقم في المناطق الأكثر ضعفًا
موجة من الطقس السيئ .. المحافظات ترفع درجة الاستعدادات القصوى لمواجهة الأمطار
صلاح فوزي لـ"صدى البلد": إنشاء مقاطعة ممفيس "العاصمة الإدارية" ليس به مخالفة دستورية.. وأقترح إعداد مشروع مستقل عنها
جلسة ساخنة في ميت عقبة.. ماذا قال عواد في تحقيق الزمالك؟
عودة مؤجلة أم حلم مستحيل؟.. موقف الأهلي من استعادة وسام أبو علي
قناة السويس تؤمن عبور سفينة الغطس HUA RUI LONG إحدى أكبر حاملات المثقلات عالميًا
أخبار العالم

إيران : أي ضربة أمريكية ستعد عدوانا حتى لو كانت محدودة

إيران
إيران
فرناس حفظي

حذرت طهران، الإثنين، من أنها ستعتبر أي هجوم أمريكي عليها «عدوانا»، حتى وإن جاء في إطار ضربات محدودة، وذلك بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يدرس هذا الخيار في حال تعثر المفاوضات الجارية بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إنه «لا وجود لما يسمى بضربة محدودة، فأي اعتداء سيتم التعامل معه باعتباره عدوانًا كاملًا»، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.


وكان ترامب قد صرح الجمعة بأنه «يدرس» توجيه ضربة محدودة لإيران إذا لم تُفضِ المحادثات، التي تُجرى بوساطة عُمانية، إلى اتفاق. ومن المقرر أن تُعقد الجولة الثالثة من هذه المباحثات في جنيف الخميس المقبل.


من جهته، رجّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التوصل إلى أرضية مشتركة خلال الجولة المقبلة، مشيرًا في مقابلة مع شبكة سي بي إس إلى إعداد «عناصر اتفاق محتمل» يمكن البناء عليها لصياغة نص نهائي سريعًا.


وفي السياق ذاته، شدد عراقجي على أن بلاده تحتفظ بحق الدفاع عن نفسها في حال تعرضت لأي هجوم، مؤكدًا أن الرد سيكون «مبررًا ومشروعًا»، وأنه قد يشمل استهداف المصالح الأميركية في المنطقة، نظرًا لعدم قدرة الصواريخ الإيرانية على بلوغ الأراضي الأميركية مباشرة.


وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي، وسط تحذيرات متبادلة وخيارات عسكرية لا تزال مطروحة على الطاولة.

