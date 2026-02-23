محمد المحمودي يكشف كواليس أزمة حمزة عبدالكريم مع برشلونة

كشف الإعلامي محمد المحمودي ، تفاصيل أزمة اللاعب الشاب حمزة عبدالكريم، مهاجم الأهلي السابق والمنضم حديثًا إلى برشلونة، موضحًا سبب عودته إلى مصر وموعد بدء مشاركته مع الفريق الإسباني.

وأوضح المحمودي، خلال ظهوره على قناة أون تايم سبورت 2، أن اللاعب يتواجد حاليًا في مصر في انتظار إنهاء إجراءات تصريح العمل، والتي تُعد العائق الوحيد أمام انطلاق مشواره مع برشلونة.



وأضاف أن إدارة برشلونة أكدت أن تصريح العمل من المنتظر صدوره بنهاية شهر مارس، ما سيتيح للاعب اللحاق بما تبقى من منافسات الدوري.

وأشار إلى أن النادي الإسباني لديه قناعة كبيرة بقدرات حمزة عبدالكريم، ويتمسك باستمراره، خاصة أنه اختار الانضمام لبرشلونة منذ البداية رغم تلقيه عروضًا أخرى.

واختتم المحمودي، تصريحاته بالتأكيد على أن برشلونة يرى في اللاعب مشروع نجم مستقبلي، في ظل ما يمتلكه من إمكانيات بدنية وفنية تؤهله لإثبات نفسه داخل أحد أكبر أندية العالم.