بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام

دفعت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية بالمعدات اللازمة لإخلاء عربة انقلبت بطريق بلبيس السلام ورفع آثار الحادث، وإزالة نواتج الانقلاب بالكامل، مع تأمين المنطقة المحيطة، واستعادة كفاءة الطريق وتسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المدن والأحياء بسرعة الاستجابة الفورية للطوارئ والحوادث، بما يضمن سرعة التعامل مع المواقف الطارئة والحفاظ على سلامة المواطنين.

ومن جانبه أكد اللواء ا. ح مهندس أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة بلبيس أنه تم التعامل الفوري مع حادث انقلاب عربة نقل بطريق أمام الكلية الجوية وذلك في إطار سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع الأحداث الطارئة للحفاظ على سلامة المواطنين والسيولة المرورية.