توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

التقي المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بعدد من أبناء المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية، ومُتحدي الإعاقة للإستماع إليهم وتلبية إحتياجاتهم ،مؤكداً أن خدمة أبناء المحافظة والإستماع إلى مطالبهم وشكواهم في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي، ومساندة المواطن مسؤولية الجميع لا يمكن التقصير فيها قائلاً: نحن هنا لتلبية إحتياجاتكم ونبذل قصارى جهدنا لتقديم أفضل الخدمات، وفقاً للإمكانات المتاحة جاء ذلك خلال لقائه اليوم بعدد من أهالي المحافظة من الأسر الأولى بالرعاية ومُتحدي الإعاقة من مختلف المراكز والمدن والقرى، بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

إستمع المحافظ إلى طلبات أهالي مراكز ومدن (الزقازيق - أبوحماد - ديرب نجم - ههيا - بلبيس - فاقوس - الحسينية- القنايات)،والتي تنوعت بين طلبات الحصول على فرصة عمل، إستخراج معاش تكافل وكرامة ، توفير سكن مناسب، أو صرف مساعدات عاجلة وشهرية ،علاج على نفقة الدولة.

كما إستقبل المحافظ الحالات بروح من الإنسانية والتقدير والإهتمام ، موجهاً المسؤولين التنفيذيين بالتعامل الفوري مع كل طلب وفقاً للقانون وبما يضمن رفع المعاناة عن المواطنين، وعلى الفور، أصدر المحافظ توجيهاته المباشرة لهم والتي تضمنت توفير (١٠) فرص عمل بالقطاع الخاص وفقاً للحالة الصحية والإجتماعية لكل حالة وسرعة إنهاء إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة والفيزا الخاصة بتكافل وكرامة للحالات المستحقة بعد التسجيل.

كما كلف المحافظ بصرف مساعدات مالية عاجلة وشهرية لعدد (٢) حاله لمدة تتراوح بين ٤ إلى ٦ أشهر وفقاً للأبحاث الإجتماعية وإجراء (٢) بحث إسكان لحالتين لدراسة إمكانية توفير سكن مناسب وتوفير العلاج على نفقة الدولة لحالة يحتاج نقل صفائح دموية، وذلك بعد إجراء الأبحاث الإجتماعية لهم ، والتي أسفرت عن إستحقاقهم لتلك المساعدات.

أوضح المحافظ أن الجهاز التنفيذي يولي اهتمامًا كبيرًا بالإستجابة الفورية لشكاوى المواطنين، ونعمل جميعاً لتقديم أفضل الخدمات لهم، لأن كسب ثقة المواطنين هو الهدف الذي نسعى لتحقيقه يومياً.

أكد محافظ الشرقية حرصه الشديد على تعزيز أواصر الثقة والتواصل الفعّال مع المواطنين بكافة الطرق الممكنة، من خلال متابعة طلباتهم ومشكلاتهم التي يتم رصدها عبر منصات التواصل الإجتماعي و من خلال اللقاء الإسبوعي بالديوان العام وكذلك خلال جولاته الميدانية بمختلف مراكز ومدن المحافظة للإستماع إلي شكواهم على أرض الواقع، وإيجاد الحلول الفورية لها، موضحاً أن الهدف من إطلاق مبادرة «المواطن يسأل..والمحافظ يستجيب» ليست شعارات رنانة…بل تحرك ميدانياً لحل مشكلات المواطنين علي أرض الواقع لتحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين بمختلف القطاعات الخدمية لتعزيز ثقته نحو أداء الجهاز التنفيذي بالشرقية.

وفي ختام اللقاء، دعا محافظ الشرقية أبناء المحافظة الراغبين في طرح مشكلاتهم خلال اللقاء الأسبوعي بالديوان العام التقدم بطلب رسمي لدى مكتب خدمة المواطنين موضحاً به تفاصيل المشكلة مُرفقاً بالمستندات اللازمة، علي أن تحديد موعد للمقابلة يوم الإثنين من كل أسبوع طبقاً لتاريخ التقديم.