الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
دعاء الفجر خامس يوم من شهر رمضان.. كلمات ابدأ بها صباحك يفرج الله همك
أمريكا تحذر مواطنيها في المكسيك بعد مقـ.تل زعيم عصابة إل مينشو
موعد أذان المغرب خامس يوم رمضان.. وعدد ساعات الصوم
الطقس الآن.. أمطار رعدية تضرب بعض المحافظات والأجواء مضطرة اليوم
موعد أذان الفجر خامس يوم في رمضان.. توقيتات جميع المحافظات
قيمة زكاة الفطر 2026 وموعد إخراجها.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة
السودان.. مسيرات تابعة للدعم السريع تستهدف مدينة الأبيض بكردفان
محمد صادق إسماعيل: تدخل إسرائيل وتشابك الملفات السياسية يعقّدان مفاوضات النووي الإيراني
الزمالك وبيراميدز في الدوري.. طلب عاجل من الأهلي
وصلت بلدي الثاني.. تركي آل الشيخ يزور مصر| صور
فتحي سند: بن شرقي وزيزو لم يقدما ما ينتظره جماهير الأهلي

فتحي سند
فتحي سند
ميرنا محمود

أبدي الناقد الرياضي فتحي سند رأيه في أداء نجمي الاهلي بن شرقي وأحمد سيد زيزو  عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب فتحي سند :أشرف بن شرقي وأحمد زيزو مقدموش حتي الآن إللي الجماهير منتظراه منهم مع الأهلى، لكن الاتنين عندهم قدرات وإمكانيات كبيرة.

وتابع: قد تكون مشكلة توظيف في الملعب أو وقت الدفع بيهم أو الانسجام مع الفريق.. لكن بالتأكيد مش من المنطقي نقول إن قميص الأهلى تقيل علي بن شرقي أو زيزو".

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، يوسف بلعمري، هادي رياض، أحمد عيد، محمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم:، كامويش، مروان عثمان، محمد شريف.

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

