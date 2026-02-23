فتحي سند: بن شرقي وزيزو لم يقدما ما ينتظره جماهير الأهلي

أبدي الناقد الرياضي فتحي سند رأيه في أداء نجمي الاهلي بن شرقي وأحمد سيد زيزو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب فتحي سند :أشرف بن شرقي وأحمد زيزو مقدموش حتي الآن إللي الجماهير منتظراه منهم مع الأهلى، لكن الاتنين عندهم قدرات وإمكانيات كبيرة.

وتابع: قد تكون مشكلة توظيف في الملعب أو وقت الدفع بيهم أو الانسجام مع الفريق.. لكن بالتأكيد مش من المنطقي نقول إن قميص الأهلى تقيل علي بن شرقي أو زيزو".

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لمباراة سموحة المقرر لها مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، يوسف بلعمري، هادي رياض، أحمد عيد، محمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم:، كامويش، مروان عثمان، محمد شريف.