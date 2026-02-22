قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدوري الإسباني| فياريال يتقدم 2-1 على فالنسيا في الشوط الأول
فاينانشال تايمز: الولايات المتحدة حشدت 16 قطعة حربية و 40 ألف عسكري بالشرق الأوسط
يسري أبو شادي: إيران تملك قدرة نووية منذ 20 عامًا.. وأي ضربة أمريكية قد تشعل المنطقة
أحمد كريمة: التبرع بالجلد بعد الوفاة يتعارض مع الشرع واحترام الجسد
سيلتا فيجو يهزم ريال مايروكا 2-0 في الدوري الإسباني
سمير عثمان: أرفض اختراع الخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام
منحة التموين 2026 .. 400 جنيه شهريًا لهذه الفئات
أحمد كريمة: الإخوان حاولوا تجنيدي وأرسلوا مندوبهم إلى بيتي مرتين
أبو شادي: التصعيد الأمريكي ورقة ضغط تفاوضية.. وأي ضربة لإيران قد تشعل الإقليم
القبض على المرشد السياحي صاحب واقعة الرسم على الأهرامات
موعد أذان الفجر خامس يوم في رمضان.. توقيتات جميع المحافظات
ريال مدريد يضع موهبة توتنهام تحت المجهر.. فوسكوفيتش هدف صيف 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخطاء شائعة تتسبب في سحب الـATM لبطاقة الفيزا.. إليك طرق استرجاعها

الفيزا
الفيزا
عبد العزيز جمال

في ظل الاعتماد المتزايد على ماكينات الصرف الآلي في تنفيذ المعاملات اليومية، أصدرت البنوك تحذيرًا مهمًا لعملائها بشأن مجموعة من الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى سحب بطاقة الفيزا واحتجازها داخل ماكينة الـATM، وهو موقف يسبب قلقًا وإرباكًا كبيرًا للمستخدمين، خاصة في أوقات الطوارئ أو خارج مواعيد عمل الفروع.

وأكدت البنوك أن احتجاز البطاقة غالبًا لا يكون نتيجة عطل مفاجئ، وإنما بسبب سلوكيات تقنية أو بشرية يمكن تفاديها بسهولة إذا التزم العميل بالتعليمات الأساسية أثناء استخدام ماكينات الصراف الآلي.

استرجاع الفيزا المسحوبة

سحب ماكينة الـATM لبطاقة الفيزا.. لماذا يحدث؟

خلال الفترة الأخيرة، تلقت البنوك شكاوى متكررة من عملاء تفاجأوا بسحب بطاقاتهم البنكية أثناء إجراء عمليات السحب أو الاستعلام، وهو ما دفعها لتوضيح الأسباب الرئيسية وراء ذلك، والتأكيد على أن النظام الآلي مبرمج لحماية أموال العملاء عند رصد أي استخدام غير آمن.

أخطاء شائعة تتسبب في سحب بطاقة الفيزا

حددت البنوك عدة أخطاء متكررة تؤدي إلى سحب البطاقة تلقائيًا من ماكينة الـATM، من أبرزها:

- إدخال الرقم السري بطريقة خاطئة أكثر من ثلاث مرات متتالية، وهو ما يعتبره النظام محاولة استخدام غير آمنة.

- التأخر في سحب البطاقة بعد انتهاء العملية المالية، حيث تقوم الماكينة بسحبها تلقائيًا كإجراء أمني.

- انتهاء صلاحية البطاقة البنكية أو وجود تلف ظاهر بها، مثل الكسر أو الخدوش التي تؤثر على الشريط الإلكتروني.

تحذيرات البنوك للعملاء قبل استخدام ماكينات الـATM

وشددت البنوك على ضرورة الالتزام بعدد من الإرشادات المهمة لتجنب فقدان البطاقة، أبرزها:
1- تجنب إدخال الرقم السري بشكل عشوائي أو متكرر في حال نسيانه.
2- عدم ترك البطاقة داخل الماكينة بعد انتهاء المعاملة، وسحبها فور ظهور التنبيه.
3- التأكد من صلاحية البطاقة قبل استخدامها، ومراجعة تاريخ الانتهاء المدون عليها.
4- يفضل استخدام ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك المصدر للبطاقة، لتسهيل إجراءات الاسترجاع في حال حدوث مشكلة.

صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025

كيفية استرجاع بطاقة الفيزا بعد سحب ماكينة الـATM لها

أوضحت البنوك أن خطوات استرجاع البطاقة تختلف حسب الجهة التابعة لها ماكينة الصراف الآلي، وجاءت الإجراءات كالتالي:

أولًا: إذا كانت الماكينة تابعة لنفس البنك المُصدر للبطاقة

الاتصال فورًا بخدمة العملاء، وإبلاغهم بتفاصيل الواقعة، مثل وقت سحب البطاقة وموقع الماكينة.

التوجه إلى أقرب فرع للبنك في اليوم التالي، حيث يمكن استلام البطاقة بعد مراجعة البيانات والتأكد من هوية العميل.

ثانيًا: إذا كانت الماكينة تابعة لبنك آخر

يجب التواصل مع البنك الخاص بالعميل، وليس البنك التابع له جهاز الصراف الآلي.

تستغرق عملية استرجاع البطاقة عادة من 3 إلى 7 أيام عمل، لحين تسلمها رسميًا من البنك الآخر.

في حال عدم الرغبة في الانتظار، يمكن للعميل طلب إيقاف البطاقة نهائيًا، واستخراج بطاقة بديلة خلال فترة تتراوح بين يومين إلى 5 أيام عمل.

نصيحة أخيرة من البنوك

واختتمت البنوك تحذيراتها بالتأكيد على أن الالتزام بالتعليمات البسيطة أثناء استخدام ماكينات الـATM يوفر على العملاء الكثير من الوقت والجهد، ويجنبهم الوقوع في مواقف مزعجة، مشددة على ضرورة التواصل الفوري مع خدمة العملاء عند حدوث أي مشكلة لضمان الحفاظ على أموالهم وبياناتهم البنكية.

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

