سلطنة عمان : المفاوضات بين أمريكا وإيران ستعقد الخميس المقبل في جنيف

أعلنت سلطنة عمان أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، ستعقد يوم /الخميس/ المقبل في مدينة جنيف بسويسرا.

وأكد وزير الخارجية العماني السّيد بدر بن حمد البوسعيدي – وفق وكالة الأنباء الرسمي (العمانية) اليوم /الأحد/ - أن المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي ستستضيفها جنيف الخميس المقبل، ستكون مدفوعة بجهود إيجابية نحو إتمام الاتفاق بين الطرفين.

وكانت المفاوضات قد بدأت في سلطنة عُمان مطلع فبراير الحالي، واستُكملت في مدينة جنيف برعاية عمانية لتحرز تقدمًا جيدًا في تحديد الأهداف المشتركة والقضايا الفنية ذات الصلة.