مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

لقي القمص تادرس عطية الله، كاهن كنيسة مارجرجس المطار بالاسكندرية، وأستاذ مادة العهد الجديد بـالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالإسكندرية، مصرعه في حادث أليم وقع بمنطقة محرم بك غرب محافظة الإسكندرية، ما أثار حالة من الحزن بين الأوساط الكنسية والتعليمية.

وقال مصدر كنسي إن الأب الكاهن رقد على رجاء القيامة إثر سقوطه من طابق علوي داخل أحد العقارات بمنطقة محرم بك، حيث جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة عقب الحادث، فيما تواصل الجهات المختصة والكنسية ترتيب ما يلزم تمهيدًا لإقامة صلاة الجنازة.

وأوضح المصدر أنه من المقرر، وفق ما تم الإعلان عنه مبدئيًا، أن تُقام صلاة الجنازة غدًا، إما في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية أو في أحد الكنائس التي سيُعلن عنها رسميًا خلال الساعات المقبلة، على أن يصدر بيان نهائي يحدد الموعد والمكان.

ويُعد الراحل من الكهنة المعروفين بخدمتهم الرعوية والتعليمية، إذ خدم كاهنًا بكنيسة مارجرجس المطار، إلى جانب عمله أستاذًا لمادة العهد الجديد بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالإسكندرية، حيث أسهم على مدار سنوات في إعداد أجيال من الدارسين والخدام، وتميّز بعطائه العلمي وروحه الرعوية الهادئة.

وفي بيان رسمي صدر منذ قليل، تقدمت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالإسكندرية بخالص التعزية إلى أسرة الأب القمص تادرس عطية الله، حيث نعى الأب القمص أندراوس متى، عميد الكلية، ومجلس الكلية وأعضاء هيئة التدريس والإدارة وجموع الطلبة والدارسين، الراحل الذي خدم في تدريس مادة العهد الجديد، مؤكدين تقديرهم لمسيرته الروحية والعلمية.

وأكد البيان الصلاة من أجل نياحة روحه الطاهرة في الفردوس، وأن يمنح الله أسرته ومحبيه العزاء والرجاء، فيما تتلقى الكنيسة التعازي وتستعد لإعلان التفاصيل النهائية الخاصة بصلاة الجنازة.