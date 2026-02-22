قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة الإسكندرية تستقبل وفدًا صينيًا لتعزيز التعاون في جراحات الكبد

وفد صيني بجامعة الإسكندرية
وفد صيني بجامعة الإسكندرية
أحمد بسيوني

استقبل الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، القائم بأعمال رئيس الجامعة، وفدًا من الخبراء الصينيين من جامعة سيشوان ومستشفى ويست شاينا، المتخصصين في مجال جراحات الكبد وزراعة الكبد، وذلك بمقر جامعة الإسكندرية لبحث سبل التعاون المشترك مع كلية الطب وتعزيز تبادل الخبرات في المجالات الطبية الدقيقة، خاصة الجراحات المتقدمة وتطبيقات التقنيات الحديثة، وذلك في إطار دعم أواصر التعاون الأكاديمي والبحثي مع المؤسسات العلمية الدولية المرموقة.

   جاء اللقاء بحضور الدكتورة عفاف العوفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر عبد الله عميد كلية الطب، وعدد من أساتذة جراحة الكبد وزراعة الأعضاء بكلية الطب، وضم الوفد الصيني الدكتور هونج وو نائب رئيس جامعة سيشوان ورئيس الفريق الجراحي، إلى جانب نخبة من الخبراء في جراحات وزراعة الكبد والتخدير من جامعة سيشوان ومستشفى ويست شاينا  .

   وأكد الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم خلال اللقاء حرص جامعة الإسكندرية على الانفتاح على التجارب الدولية المتميزة والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتعليم الطبي لصالح المرضى. وأشار إلى أن التعاون مع الجانب الصيني يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ شراكات استراتيجية مستدامة، لاسيما في مجالات استخدامات الذكاء الاصطناعي في الطب، والتدريب العملي المتخصص، واستقبال الخبراء لتدريب الجراحين والفرق الطبية المساعدة وهيئة التمريض، فضلًا عن إيفاد أعضاء هيئة التدريس للتدريب على أحدث التقنيات الجراحية.

  من جانبه، أوضح الدكتور تامر عبد الله أن التعاون يشمل تنظيم ورش عمل مشتركة حول التقنيات المتقدمة في جراحات الكبد والمرارة والبنكرياس وزراعة الكبد، مع مناقشة آليات إدخال الجراحة الروبوتية وإجراء العمليات عن بُعد. كما أشار إلى قيام الخبراء الصينيين بإجراء عدد من العمليات الجراحية بمستشفى المواساة الجامعي باستخدام تقنية المناظير ثلاثية الأبعاد لعلاج أورام الكبد، مع تطبيق تقنية صبغة ICG لأول مرة في مصر، بما يعكس نقلة نوعية في مستوى الخدمات الجراحية المقدمة.

  وأعرب الوفد الصيني عن تقديره لحفاوة الاستقبال، مشيدًا بالمستوى العلمي والبحثي المتميز لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، ومؤكدًا تطلعهم إلى بناء شراكة فاعلة تشمل إجراء عمليات مشتركة، وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، بما يعزز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

  يُذكر أن جامعة سيشوان ومستشفى ويست شاينا تُعدان من أبرز المؤسسات الأكاديمية والطبية في الصين في مجالات التعليم الطبي والبحث العلمي والنشر الدولي، ويتمتعان بسمعة عالمية مرموقة في تخصصات الجراحة الدقيقة وزراعة الكبد.

الإسكندرية جامعة الاسكندرية الصين الخبراء الصينيين جراحات الكبد

