قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد نجاتي يكشف سر الصورة التي أبكت مصر.. فيديو
أخطاء شائعة تتسبب في سحب الـATM لبطاقة الفيزا.. إليك طرق استرجاعها
مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لقطات من السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2026

جوائز البافتا
جوائز البافتا
قسم الفن

 يواصل نجوم السينما العالمية التوافد على البساط الأحمر في حفل توزيع جوائز الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا).

ويشهد الحفل عودة كيت ميدلتون للبريق السينمائي بعد غياب عامين، رفقة زوجها الأمير ويليام لحضور حفل توزيع جوائز بافتا 2026.


وتتصدر أفلام "معركة تلو الأخرى" و(سينرز) و(هامنت) الترشيحات للفوز بأكبر الجوائز السينمائية البريطانية.

فيما يتصدر فيلم الكوميديا السوداء المثير (وان باتل أفتر أناذر)، للمخرج الأمريكي بول توماس أندرسون، القائمة بنحو 14 ترشيحا، يليه فيلم الإثارة عن مصاصي الدماء (سينرز)، الذي حصل على أكبر عدد من الترشيحات لجوائز الأوسكار الشهر المقبل.
 

وفي السطور التالية نرصد أبرز الترشيحات:

أفضل فيلم
Sentimental Value
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
 

أفضل فيلم بريطاني 
28 Years Later
The Ballad of Wallis Island
Bridget Jones: Mad About the Boy
Die My Love
H Is for Hawk
Hamnet
I Swear
Mr Burton
Pillion
Steve

أفضل فيلم بلغة غير الإنجليزية
It Was Just an Accident
The Secret Agent
The Voice of Hind Rajab
Sentimental Value
Sirāt
 

أفضل مخرج
Bugonia - يورغوس لانثيموس
Hamnet - كلوي تشاو
Marty Supreme - جوش سافدي
One Battle After Another - بول توماس أندرسون
Sentimental Value - يواكيم تراير
Sinners - رايان كوغلر
 

أفضل ممثلة رئيسية
إيما ستون - Bugonia
جيسي باكلي - Hamnet
روز بيرن - If I Had Legs I’d Kick You
كيت هدسون - Song Sung Blue
تشيس إنفينيتي - One Battle After Another
ريناتا رينسف - Sentimental Value
 

أفضل ممثل رئيسي
روبرت أرامايو - I Swear
تيموثي شالاميه - Marty Supreme
ليوناردو دي كابريو - One Battle After Another
إيثان هوك - Blue Moon
مايكل بي جوردان - Sinners
جيسي بليمونز - Bugonia
 

أفضل ممثلة مساعدة
إميلي واتسون – Hamnet
أوديسا أزيون - Marty Supreme
إنغا إيبسدوتر ليلياس – Sentimental Value
وونمي موساكو – Sinners
كاري موليجان – The Ballad of Wallis Island
تيانا تايلور – One Battle After Another
 

أفضل ممثل مساعد
بينيسيو ديل تورو – One Battle After Another
جاكوب إلوردي – Frankenstein
بول ميسكال – Hamnet
بيتر مولان – I Swear
شون بن – One Battle After Another
ستيلان سكارسجارد – Sentimental Value

أفضل سيناريو أصلي
I Swear - كيرك جونز
Marty Supreme - رونالد برونشتاين، جوش سافدي
The Secret Agent - كليبر ميندونسا فيلهو
Sentimental Value - إسكيل فوغت، يواكيم تريير
Sinners - ريان كوجلر
 

أفضل سيناريو مقتبس
The Ballad of Wallis Island - توم باسدن، تيم كي
Bugonia - ويل تريسي
Hamnet - كلوي تشاو، ماغي أوفاريل
One Battle After Another - بول توماس أندرسون
Pillion - هاري لايتون
 

جوائز البافتا حفل جوائز البافتا بافتا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

سلطنة عمان : المفاوضات بين أمريكا وإيران ستعقد الخميس المقبل في جنيف

سلطنة عمان: المفاوضات بين أمريكا وإيران ستعقد الخميس المقبل في جنيف

الرئيس الإيراني: مؤشرات مشجعة في المحادثات مع الولايات المتحدة وانفتاح حذر نحو تفاهم محتمل

الرئيس الإيراني: مؤشرات مشجعة في المحادثات مع الولايات المتحدة

وزير الخارجية الإيراني: نعد مسودة اتفاق.. وقد ألتقي ويتكوف الخميس في جنيف

وزير الخارجية الإيراني: نعد مسودة اتفاق.. وقد ألتقي ويتكوف الخميس في جنيف

بالصور

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

لقطات من السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2026

جوائز البافتا
جوائز البافتا
جوائز البافتا

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد