علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو

حكى الشاب عبد الرحمن زين، تجرتبه الشخصية في الاستقلال عن الأسرة، وهو في عمر 21 سنة، وأخبر والده بأنه يريد العيش بمفرده والاستقلال في المعيشة.

وقال عبد الرحمن زين، في برنامج "نور الدين والشباب"، على قناة "سي بي سي"، إن هذه التجربة أفادته في اكتساب مهارات جديدة منوها أن بعض الأهالي يفهمون ذلك بأن أبنائهم لا يحبونهم ويريدون البعد عنهم.

وتفاعل معه الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، قائلا: تجربة فريدة تحترم وتذكر فتشكر.

استقلال نص كم

وسأل الدكتور علي جمعة، الشاب قائلا: المكان اللي انت استقليت فيه بتاع مين؟ فرد عليه الشاب: شقة قديمة بتاعت والدي، وقال علي جمعة: المسألة كده فيها معونة مخفية شوية يعني عبد الرحمن متحملش المسئولية كاملة ده راح شقة قديمة بتاعت والده، يعني بابا ما زال بيساعد وده "استقلال نص كم".

وعن صلته بالأسرة بعد الاستقلال، قال عبد الرحمن، إننا نجتمع كلنا في يوم من أيام الأسبوع، وهذه سنة الحياة