علي جمعة يوضح حكم وضوء المريض بالقسطرة البولية: "أداء الصلاة واجب مع التيسير"

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حكم وضوء المريض الذي يستخدم قسطرة بولية، مؤكدًا أن الشرع جاء باليسر والعفو في مثل هذه الحالات.

الالتزام بالوضوء لكل صلاة

وأوضح جمعة خلال حلقة برنامج اعرف دينك على قناة صدى البلد، أن المريض بالقسطرة يجوز له أداء الصلاة مع الالتزام بالوضوء لكل صلاة على حدة، موضحًا أن ما يخرج من القسطرة يُعتبر من "المعفوات" التي أقرها الفقهاء، وتشمل حالات متعددة مثل ما يعلق بالملابس أو ما يخرج من الطريق.

وأشار إلى أن صاحب القسطرة يُصنّف كـ "دائم الحدث"، وأنه يجب عليه ألا يلتفت لما يخرج أثناء الصلاة، مؤكدًا على قاعدة القرآن الكريم: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"، في إشارة واضحة إلى تسهيل العبادات للمرضى والمقعدين دون تكليفهم ما يعجزون عنه.