الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

منحة التموين 2026 .. 400 جنيه شهريًا لهذه الفئات

منحة التموين 2026.. 400 جنيه شهريا لهذه الفئات
منحة التموين 2026.. 400 جنيه شهريا لهذه الفئات
عبد الفتاح تركي

منحة التموين 2026 .. 400 جنيه شهريا لمن يستحق .. تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ قرار صرف منحة الدعم الإضافي للمواطنين المقيدين على البطاقات التموينية، بقيمة 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة مستحقة، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2026، في إطار حزمة الحماية الاجتماعية التي تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية قبل وخلال شهر رمضان؛ تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، حيث يصل إجمالي قيمة المنحة إلى 800 جنيه لكل بطاقة خلال فترة التنفيذ

تفاصيل منحة التموين وعدد المستفيدين

تشير البيانات الرسمية إلى أن نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تستفيد من هذه المنحة، بما يمثل قرابة 25 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس حجم التوسع في مظلة الدعم الاجتماعي، خاصة في ظل زيادة الأعباء المعيشية، حيث تستهدف الدولة تعزيز قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية خلال شهر رمضان.

واقرأ أيضًا:

حذف غير المستحقين نهائيًا من بطاقات التموين

وتبلغ التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه المنحة نحو 8 مليارات جنيه، يتم صرفها على مدار شهرين بواقع 400 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموينية مستحقة، في خطوة تعكس التزام الدولة بتوفير دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجًا.

كيف تتأكد من استحقاق منحة التموين 2026

أوضحت وزارة التموين أن تحديد استحقاق المنحة يتم إلكترونيًا دون الحاجة إلى تقديم طلبات من المواطنين، حيث يتلقى المستحق رسالة نصية قصيرة على الهاتف المحمول المسجل باسمه تفيد بأحقيته في صرف الدعم الإضافي.

كما تظهر هذه الرسالة بالتزامن مع بون صرف الخبز، ما يتيح للمواطن معرفة موقف بطاقته التموينية بشكل فوري، وهو ما يسهم في تحقيق الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات دون تعقيدات إجرائية.

بطاقات التموين

أماكن صرف منحة 400 جنيه على البطاقات التموينية

أتاحت الوزارة صرف منحة الدعم الإضافي من خلال نحو 40 ألف منفذ تمويني منتشرة في جميع المحافظات، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمة وتقليل التكدس، وتشمل هذه المنافذ المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ كاري أون، ومنافذ جمعيتي، بالإضافة إلى بدالي التموين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة توزيع جغرافي مدروس لتقليل الضغط على المنافذ وضمان حصول المواطنين على الدعم بسهولة وفي توقيت مناسب.

السلع المتاحة ضمن منحة رمضان التموينية

منحت وزارة التموين المواطنين حرية اختيار السلع التي يرغبون في الحصول عليها مقابل قيمة الدعم، دون فرض قائمة إلزامية، وهو ما يمنح الأسر مرونة في توجيه الدعم وفق احتياجاتها الفعلية.

بعد إلغاء بطاقات التموين .. 10 فئات محرومة من الدعم النقدي

وتشمل أبرز السلع المتاحة السكر، الأرز، الزيت، المكرونة، وهي من السلع الأساسية التي تشهد طلبًا متزايدًا خلال شهر رمضان، ما يساعد الأسر على تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية.

ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة الاستحقاق؟

في حال عدم وصول رسالة نصية للمواطن تفيد باستحقاقه المنحة، يمكنه التوجه إلى منفذ التموين التابع له لمراجعة موقف البطاقة، كما يمكنه متابعة بون صرف الخبز، حيث يظهر من خلاله بشكل رسمي ما إذا كانت البطاقة مستحقة للدعم الإضافي أم لا.

وأكدت الوزارة أنه لا حاجة لتقديم شكاوى أو طلبات جديدة، نظرًا لأن تحديد الاستحقاق يتم عبر النظام الإلكتروني المعتمد، ما يقلل من الإجراءات الورقية ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.

حصة بطاقات التموين بالمنظومة الجديدة

موعد بدء صرف منحة رمضان 2026

بدأ بالفعل صرف منحة الدعم الإضافي لبعض الأسر اعتبارًا من الثلاثاء 17 فبراير 2026، حيث وصلت رسائل الاستحقاق إلى المواطنين على الهواتف المحمولة أو ظهرت عبر بون صرف الخبز، على أن يستمر صرف المنحة خلال شهر أبريل بالآلية نفسها.

ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على سرعة تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية قبل حلول شهر رمضان، بما يضمن وصول الدعم في التوقيت المناسب للأسر المستحقة.

خطوات صرف منحة 400 جنيه من التموين

يمكن للمواطن المستحق الحصول على المنحة من خلال خطوات بسيطة تبدأ بانتظار رسالة SMS التي تؤكد الاستحقاق، ثم التوجه إلى أقرب منفذ تمويني بعد التأكد من وصول الرسالة، وصرف قيمة المنحة في صورة سلع من القائمة المتاحة وفق احتياجات الأسرة.

وتسهم هذه الآلية في تنظيم عملية الصرف وتجنب التكدس، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر.

أسعار السلع ضمن منحة الدعم الإضافي

تتضمن قائمة السلع المدعومة التي يمكن صرفها ضمن المنحة عددًا من المنتجات الأساسية بأسعار محددة، حيث سجل سعر السكر 28 جنيهًا للكيلو حتى 4 كيلو، وسعر الأرز 24 جنيهًا للكيلو حتى 3 كيلو.

كما بلغ سعر زيت 700 مل نحو 48 جنيهًا أو 800 مل نحو 54 جنيهًا حتى 3 عبوات، فيما سجلت المكرونة وزن 350 جراما نحو 8.5 جنيه للعبوة حتى 6 عبوات، وهي أسعار تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

بطاقات التموين

تأكيدات رسمية بشأن صرف المنحة

أكدت وزارة التموين أن صرف منحة الدعم الإضافي يقتصر فقط على البطاقات التموينية التي يصلها إخطار رسمي بالاستحقاق، مع استمرار المتابعة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه قبل وخلال شهر رمضان، في إطار سياسة الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق الاستقرار المعيشي للأسر المصرية في مصر.

منحة التموين منحة التموين 2026 400 جنيه بطاقة التموين منحة رمضان التموين الاستعلام عن منحة التموين موعد صرف منحة التموين أسعار سلع التموين 2026 بطاقة التموين دعم إضافي رسالة استحقاق التموين صرف تموين مارس أبريل 2026 وزارة التموين دعم رمضان

