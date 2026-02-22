قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قانتين لله.. آلاف المصلين يحيون الليلة الخامسة من رمضان في الجامع الأزهر
"صحاب الأرض" الحلقة 5.. حوار مؤثر بين منة شلبي وإياد نصار ودخول المساعدات المصرية غزة
وزير الري يشارك في احتفالية يوم النيل بـ جنوب السودان
جون هيلي: بريطانيا ستجعل 2026 عام نهاية الحرب الأوكرانية
مسلسل على قد الحب الحلقة الخامسة.. نيللي كريم تخوض رحلة علاجها النفسي
ماهر نقولا: النظام الإيراني يوجه رسائل مزدوجة للداخل والخارج في ظل تصاعد التوتر
القبض على سائق توك توك تعدى على طالب بالسب والضرب في الغربية
سائق تريلا والقبض بالدولار.. رامز جلال ينهال بالسخرية على مصطفى غريب
البنك المركزي يعلن توقعاته بشأن النمو خلال العام الجاري .. تفاصيل
بعد مقتل 13 جنديا.. تشاد تغلق معابرها الحدودية مع السودان
هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
برشلونة يقتنص صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد بالفوز على ليفانتي
ضبط 250 بطاقة تموينية وتحرير محاضر لمخالفات تصرف في 4 شكائر دقيق مدعم

الغربية أحمد علي

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، عن ضبط مديرية التموين والتجارة الداخلية لــ250 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية بمركز ومدينة كفر الزيات، وذلك في إطار تشديد الرقابة على منظومة الدعم وتحسين جودة رغيف الخبز خلال شهر رمضان المبارك، ومواجهة أي محاولات للاستيلاء على الدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين المستحقين.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما أسفر المرور على عدد من المخابز عن تحرير محاضر لمخالفات متنوعة، تضمنت ضبط مخبز لتصرفه في 4 شكائر دقيق مدعم ونقص وزن 15 جرامًا، وتحويل 4 محاضر لنقص الوزن (19 جرام – 19 جرام – 9 جرام – 9 جرام)، بالإضافة إلى تحرير محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين، مع مراجعة مبيعات مخبزين مغلقين للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والتوجيهات. وقد تم التحفظ على البطاقات التموينية المضبوطة، وتحريز المحاضر اللازمة بالمخالفات ، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة 

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه أي محاولة للتلاعب بمنظومة الدعم أو الإضرار بحقوق المواطنين، مشدداً على ضرورة التزام المواطنين بعدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى أي مخبز أو تاجر حرصًا على حماية حقوقهم وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المكثفة بكافة المراكز والمدن خلال شهر رمضان لضمان الانضباط الكامل داخل المنظومة التموينية.

