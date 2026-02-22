ضبط 250 بطاقة تموينية وتحرير محاضر لمخالفات تصرف في 4 شكائر دقيق مدعم

أعلن اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، عن ضبط مديرية التموين والتجارة الداخلية لــ250 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية بمركز ومدينة كفر الزيات، وذلك في إطار تشديد الرقابة على منظومة الدعم وتحسين جودة رغيف الخبز خلال شهر رمضان المبارك، ومواجهة أي محاولات للاستيلاء على الدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين المستحقين.

تحرك تنفيذي عاجل

كما أسفر المرور على عدد من المخابز عن تحرير محاضر لمخالفات متنوعة، تضمنت ضبط مخبز لتصرفه في 4 شكائر دقيق مدعم ونقص وزن 15 جرامًا، وتحويل 4 محاضر لنقص الوزن (19 جرام – 19 جرام – 9 جرام – 9 جرام)، بالإضافة إلى تحرير محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضر لعدم نظافة أدوات العجين، مع مراجعة مبيعات مخبزين مغلقين للتأكد من مدى التزامهم بالقرارات والتوجيهات. وقد تم التحفظ على البطاقات التموينية المضبوطة، وتحريز المحاضر اللازمة بالمخالفات ، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة

وأكد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه أي محاولة للتلاعب بمنظومة الدعم أو الإضرار بحقوق المواطنين، مشدداً على ضرورة التزام المواطنين بعدم ترك بطاقاتهم التموينية لدى أي مخبز أو تاجر حرصًا على حماية حقوقهم وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المكثفة بكافة المراكز والمدن خلال شهر رمضان لضمان الانضباط الكامل داخل المنظومة التموينية.