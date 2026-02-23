ناقد رياضي يكشف حقيقة إيقاف مروان عطية في مباراة سموحة

كشف الناقد الرياضي محمد عراقي ، حقيقة إيقاف مروان عطية، لاعب وسط النادي الأهلي، لمدة مباراة، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، الأمر الذي يمنعه من المشاركة مع فريقه أمام سموحة غدا في الدوري.

وكتب عراقي عبر حسابه على فيسبوك "عاجل ورسميا: رابطة الاندية تعلن عدم إيقاف مروان عطية في مباراة الغد أمام سموحة ولا صحة لمعلومة أن الإنذار الذي تحصل عليه في مباراة الجونة كان الانذار الثالث"

ويستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

قائمة الأهلي أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد سيحا.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، يوسف بلعمري، هادي رياض، أحمد عيد، محمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، كريم فؤاد، طاهر محمد طاهر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم:، كامويش، مروان عثمان، محمد شريف.



موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي فريق الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره سموحة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الاثنين، وتنقل المباراة عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الممتاز.