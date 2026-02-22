بالأسماء.. طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة في الدوري

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وسموحة، المقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب، في إطار منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز “دوري نايل”.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي بقيادة مصطفى الشهدي، ويعاونه في إدارة اللقاء كل من: أحمد توفيق طلب مساعد أول، شريف عبد الله مساعد ثانٍ، في حين يتولى محمد ممدوح مهام الحكم الرابع، وائل فرحان حكم فيديو رئيسي، بمساعدة رجب محمد.