منتخب العراق يؤدي مرانه الأول استعدادا لمواجهة مصر وديا

أدى منتخب العراق للشباب مواليد 2007 مرانه الأول اليوم الأحد بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا في مصر، استعدادًا لمباراتين وديتين أمام منتخب مصر يومي 24 و28 من الشهر الجاري.

وركز الجهاز الفني خلال المران على الجوانب البدنية والفنية، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الجمل التكتيكية، في إطار تجهيز اللاعبين للودية الأولى المقررة مساء بعد غد الثلاثاء.

ويهدف المعسكر إلى منح لاعبي المنتخب العراقي مزيدًا من الخبرة الدولية، من خلال الاحتكاك بمنتخب مصر القوي، بما يعزز جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة.

وأثنى الجانب العراقي على حسن الاستقبال والضيافة وروعة الملاعب وإمكانات مركز المنتخبات الوطنية.