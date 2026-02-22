افطر ومزاجك عندنا.. منشور يروج لبيع المخدرات بالجيزة والأمن يتحرك

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات منشور تداوله رواد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حول الترويج لمواد مخدرة.

وتضمن المنشور كلمات صاحبه" رمضان كريم ومبارك عليكو وعلينا.. افطر ومزاجك عندتا حصريا (حشيش. بودر.. شابو.. ايس.. بانجو وكل الاقراص ترمادول ومنشطات) بسعر جملة الجملة لسه شغلى وانتوا عارفين خامة وسعر ع قد الايد وبيجيب المفيد وخلى الشعب يعيش مزاجه ع قد ايديه دعوة لاهلى وحبايبي واهل بولاق الدكرور وفيصل وعشرين وتلاتينى واربعينى وترعه عبد العال وتلاجه وصفط ومحافظه الجيزه كلها حبايبي.. اخوكم الاصلى الجابري كينج الرشاح وزنين تواصلوا معايا وطلبك توصيل لو تحب او شرفنى وجرب.. للتواصل 01155663235 فون او واتس ما بيعرف ارد مسنجر من كتر الرسائل يا اخواتى".

وتجري مباحث الجيزة التحريات اللازمة للوقوف على ملابسات المنشور وحقيقته.