يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

تواصل النجمة يارا السكري تألقها في مسلسل «على كلاي»، مقدمة أداء صادقا يتسم بالحساسية والعمق، بعيدا عن أي افتعال أو مبالغة، لتؤكد أنها واحدة من أبرز مفاجآت الموسم الدرامي الحالي.

وشهدت الحلقة الخامسة من العمل تصاعدا دراميا قويا، تجلى في المشهد الذي حاولت خلاله روح تجسدها يارا السكري قتل «عظيمة» الذي يجسد شخصيته الفنان ضياء عبد الخالق، في لحظة مشحونة بالغضب والانكسار، غير أن «صفوان» شقيقها في الأحداث، والذي يؤدي دوره الفنان عصام السقا، تدخل في اللحظة الحاسمة وأمسك بيدها قبل أن ترتكب الجريمة، ليكشف المشهد عن طاقة تمثيلية عالية لدى يارا، خاصة في تعبيراتها المرتبكة ونظراتها الممزوجة بالألم والرغبة في الانتقام.

كما واصلت يارا السكري تألقها في المشهد الذي جمعها بشقيقها ووالديها، حيث انفجرت باكية تصرخ في وجه «صفوان»، معبرة عن صراع داخلي حاد بين مشاعر القهر والضعف والرفض، وقدمت هذه اللحظات بأداء بالغ الصدق، جعل المشاهد يعيش تفاصيل الألم معها دون أن يشعر بأي تصنع.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء يارا السكري، مؤكدين أنها صنعت حالة خاصة من التمثيل الحقيقي الذي يصل إلى القلب مباشرة، وأنها استطاعت أن تفرض حضورها بقوة بين نجوم العمل.

وتخوض يارا مباراة تمثيلية قوية مع أبطال المسلسل، وفي مقدمتهم النجم أحمد العوضي، حيث من المنتظر أن تشهد الحلقات المقبلة تطورات درامية متصاعدة بين الشخصيتين، ما يفتح الباب أمام مزيد من المشاهد المؤثرة التي تبرز قدراتها الفنية.

وحازت يارا السكرى على لقب صاروخ الدراما بهذا الأداء المتزن والواثق، حيث أثبتت أنها لا تعتمد على الانفعال الزائد، بل على الإحساس الحقيقي والقدرة على توصيل المشاعر بأبسط الأدوات، لتؤكد أن الرهان عليها كان في محله.

وتسير يارا السكري بخطوات واثقة نحو ترسيخ اسمها كواحدة من أبرز النجمات الصاعدات في الساحة الدرامية، خاصة مع اختياراتها التي تميل إلى الأدوار المؤثرة إنسانيا، والتي تكشف عن طموح فني واضح ورغبة حقيقية في التطور وتجاوز القوالب التقليدية.

ويشارك فى بطولة مسلسل "علي كلاي" درة، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، عمر رزيق، وغيرهم من الفنانين.