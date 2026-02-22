قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد نجاتي يكشف سر الصورة التي أبكت مصر.. فيديو
أخطاء شائعة تتسبب في سحب الـATM لبطاقة الفيزا.. إليك طرق استرجاعها
مؤسسة أبو العينين تنظم أكبر مائدة رمضانية في محافظة الجيزة
الشعب الجمهوري: رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B شهادة دولية على قوة الاقتصاد
دعاء الليلة الخامسة من شهر رمضان.. كلمات مباركة للرزق وقضاء الحاجة
مسلسل حد أقصى الحلقة الخامسة .. روجينا تطلب الطلاق من خالد كمال
اتصالات مكثفة لوزير الخارجية للدفع بمسار التهدئة فى الشرق الأوسط
رونالدو يتوشح المعلّمي في يوم التأسيس.. رسالة نجومية عالمية بملامح تراث الأحساء
علي جمعة لشاب انفرد في المعيشة عن والده: "ده استقلال نص كم".. فيديو
نيابة أمن الدولة العليا تفرج عن 28 من المحبوسين احتياطيا.. تفاصيل
بتوجيهات الإمام الأكبر.. طالب أزهري يؤم المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر |صور
تفقد منظومة K9 A1 EGY ومدرعات سينا.. وزير الإنتاج الحربي يتابع أحدث خطوط التصنيع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
تقى الجيزاوي

تواصل النجمة يارا السكري تألقها في مسلسل «على كلاي»، مقدمة أداء صادقا يتسم بالحساسية والعمق، بعيدا عن أي افتعال أو مبالغة، لتؤكد أنها واحدة من أبرز مفاجآت الموسم الدرامي الحالي.

وشهدت الحلقة الخامسة من العمل تصاعدا دراميا قويا، تجلى في المشهد الذي حاولت خلاله روح تجسدها يارا السكري قتل «عظيمة» الذي يجسد شخصيته الفنان ضياء عبد الخالق، في لحظة مشحونة بالغضب والانكسار، غير أن «صفوان» شقيقها في الأحداث، والذي يؤدي دوره الفنان عصام السقا، تدخل في اللحظة الحاسمة وأمسك بيدها قبل أن ترتكب الجريمة، ليكشف المشهد عن طاقة تمثيلية عالية لدى يارا، خاصة في تعبيراتها المرتبكة ونظراتها الممزوجة بالألم والرغبة في الانتقام.

كما واصلت يارا السكري تألقها في المشهد الذي جمعها بشقيقها ووالديها، حيث انفجرت باكية تصرخ في وجه «صفوان»، معبرة عن صراع داخلي حاد بين مشاعر القهر والضعف والرفض، وقدمت هذه اللحظات بأداء بالغ الصدق، جعل المشاهد يعيش تفاصيل الألم معها دون أن يشعر بأي تصنع.

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأداء يارا السكري، مؤكدين أنها صنعت حالة خاصة من التمثيل الحقيقي الذي يصل إلى القلب مباشرة، وأنها استطاعت أن تفرض حضورها بقوة بين نجوم العمل.

وتخوض يارا مباراة تمثيلية قوية مع أبطال المسلسل، وفي مقدمتهم النجم أحمد العوضي، حيث من المنتظر أن تشهد الحلقات المقبلة تطورات درامية متصاعدة بين الشخصيتين، ما يفتح الباب أمام مزيد من المشاهد المؤثرة التي تبرز قدراتها الفنية.

وحازت يارا السكرى على لقب صاروخ الدراما بهذا الأداء المتزن والواثق، حيث أثبتت أنها لا تعتمد على الانفعال الزائد، بل على الإحساس الحقيقي والقدرة على توصيل المشاعر بأبسط الأدوات، لتؤكد أن الرهان عليها كان في محله.

وتسير يارا السكري بخطوات واثقة نحو ترسيخ اسمها كواحدة من أبرز النجمات الصاعدات في الساحة الدرامية، خاصة مع اختياراتها التي تميل إلى الأدوار المؤثرة إنسانيا، والتي تكشف عن طموح فني واضح ورغبة حقيقية في التطور وتجاوز القوالب التقليدية.

ويشارك فى بطولة مسلسل "علي كلاي" درة، محمود البزاوي، انتصار، عصام السقا، محمد ثروت، طارق الدسوقي، سارة بركة، ريم سامي، ضياء عبد الخالق، رحمة محسن، عمر رزيق، وغيرهم من الفنانين.

يارا السكري مسلسل «على كلاي» درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

صحاب الأرض

أبوشامة: «صحاب الأرض» يعيد تسليط الضوء على القوى الناعمة المصرية

هاني سليمان

العربي للبحوث والدراسات: المنطقة تمر بمرحلة "حبس أنفاس" وسط حشد غير مسبوق

د. غازي فيصل

غازي فيصل: واشنطن تمضي نحو تغيير جذري في بنية النظام الإيراني

بالصور

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

لقطات من السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2026

جوائز البافتا
جوائز البافتا
جوائز البافتا

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد