سنقاتل حتى النهاية.. المدير الفني لفريق آرسنال يتغنى برباعية الديربي أمام توتنهام

أبدى الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، سعادة كبيرة عقب الانتصار العريض على الغريم التقليدي توتنهام هوتسبير بنتيجة 4-1، في ديربي شمال لندن الذي أقيم ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

المدفعجية قدموا عرضًا هجوميًا قويًا على ملعب توتنهام، حيث سجل الثنائي إيبيريتشي إيزي وفيكتور جيوكيريس هدفين لكل منهما، بينما أحرز راندال كولو مواني هدف أصحاب الأرض الوحيد، ليحسم آرسنال المواجهة الكبيرة بأداء لافت يعكس شخصية البطل.

فخر وثقة بعد عرض هجومي مميز

وفي تصريحات لشبكة BBC عقب اللقاء، عبّر أرتيتا عن اعتزازه الشديد بما قدمه لاعبوه، مؤكدًا أن الفريق تعامل مع أجواء المباراة الكبيرة بثقة وجودة عاليتين.

وقال المدرب الإسباني إنه سعيد للغاية بالطريقة التي بادر بها لاعبوه وفرضوا أسلوبهم خارج الديار، مشيرًا إلى أن الانتصار بهذه الصورة يعكس الروح والإصرار داخل المجموعة.

وتطرق أرتيتا إلى الحديث عن قدرة فريقه على تجاوز اللحظات الصعبة، مستشهدًا بمباراة وولفرهامبتون السابقة، مؤكدًا أنه يدرك جيدًا مدى رغبة لاعبيه في تحقيق الانتصارات، لأنه يراهم يوميًا في التدريبات ويشعر بعطشهم للمنافسة.

إشادة خاصة بجيوكيريس وإيزي

وأفرد مدرب آرسنال مساحة خاصة للإشادة بالمهاجم فيكتور جيوكيريس، معتبرًا أن أداءه في الديربي كان مذهلًا، رغم أنه كان يلمح إلى تطوره التدريجي أسبوعًا بعد الآخر. وأكد أن اللاعب قدم مباراة متكاملة توّجها بهدفين مهمين منحا الفريق أفضلية واضحة.

كما أثنى أرتيتا على إيبيريتشي إيزي، مشيرًا إلى أن الثقة كانت حاضرة في أدائه، وأنه يعمل بجد من أجل التأقلم مع متطلبات الفريق وأفكاره التكتيكية، وهو ما انعكس على مردوده داخل الملعب.

صراع الصدارة يشتعل

بهذا الانتصار، عزز آرسنال موقعه في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 61 نقطة، مبتعدًا بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، الذي لا تزال لديه مباراة مؤجلة، ما يبقي المنافسة مفتوحة حتى الجولات الأخيرة.

وفي ختام حديثه، شدد أرتيتا على أن الدوري لا يزال طويلًا، مع تبقي عشر مباريات حاسمة، مؤكدًا أن فريقه سيواصل القتال حتى خط النهاية في سباق البريميرليج، في موسم يبدو أنه سيظل مشتعلاً حتى اللحظة الأخيرة.