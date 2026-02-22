تشكيل أرسنال وتوتنهام المتوقع قبل موقعة الدوري الإنجليزي

يحل فريق أرسنال ضيفًا ثقيلا على منافسه توتنهام هوتسبير ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

المباراة تمثل أهمية خاصة للفريقين، ليس فقط بسبب الطابع التنافسي التاريخي بينهما، ولكن أيضًا لتأثيرها المباشر على شكل جدول الترتيب في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم.



موعد مباراة أرسنال ضد توتنهام

وتقام مباراة أرسنال ضد توتنهام اليوم، الأحد، في تمام الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1.

ومن المتوقع أن يدخل مايكل أرتيتا المدير الفني لأرسنال المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: يوريان تيمبر - جابرييل - ويليام ساليبا - بييرو هينكابي.

خط الوسط: ابريتشي ايزي - مارتن زوبيمندي - ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - فيكتور جيوكيريس - جابريل مارتينلي.

فيما يتوقع أن يبدأ الكرواتي إيجور تودور، المدير الفني لنادي توتنهام هوتسبير اللقاء ضد آرسنال بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو

خط الدفاع: سبينس - فان دي فين - كريستيان روميرو - بيدرو بورو

خط الوسط:آرشر جراي - بيرجفال - باب ماتر سار

خط الهجوم: محمد قدوس - بيرنان جونسون - ريتشارلسون

يدخل أرسنال اللقاء وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 58 نقطة، ساعيًا لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز موقعه في القمة. في المقابل.

ويعاني توتنهام هذا الموسم، إذ يحتل المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة، ما يجعله في حاجة ماسة إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتحسين وضعه والابتعاد عن مناطق الخطر.