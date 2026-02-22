قبول دفعة من الأطباء الحاصلين على الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط بالقوات المسلحة

صدق الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه للعمل كضباط مكلفين بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2026.

الشروط العامة للقبول

حضور دورة تدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية لمدة 6 أشهر

أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف

أن يكون حسن السير والسلوك

أن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح

أن يكون لائقا طبيا طبقا لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام

أن يجتاز بنجاح الإختبارات النفسية والإختبار الشخصى (كشف الهيئة) وفقا لتقييم لجنة الإختبار

أن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة (فترة التكليف)

أن يلتزم المرشح بإرتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها .

يشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير أن لا يزيد السن عن 34 سنة فى 1/7/2026

أن لا يزيد للحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 سنة فى 1/7/2026

أن لا يقل التقدير عن جيد فى البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه

أن يكون الطبيب قد أمضى فترة الإمتياز .

مدة التكليف بالصفة العسكرية والمزايا التى يتمتع بها المكلف

يصدر القرار الوزارى بالتكليف لمدة عامين ويجدد لمدة عام فآخر طبقاً لإحتياجات القوات المسلحة ، كما يمنح الضابط المكلف بالصفة العسكرية شهادة خبرة بعد إنتهاء فترة التكليف وبيان بمدة خدمته بالقوات المسلحة لتقديمها لجهة عمله المدنى لضمها لفترة خدمته عند إحالته للمعاش.

كما يحصل الضابط المكلف على العديد من الامتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك .

علما بأنه سيتم فتح باب سحب الملفات بإدارة شئون ضباط القوات المسلحة (فرع الإحتياط والمكلفين) بكوبرى القبة اعتبارا من يوم السبت الموافق 28/02/2026 ولمدة شهر .

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الرسمي لوزارة الدفاع وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءاً عدا الإجازات والعطلات الرسمية على الرقم 22617788 /02.