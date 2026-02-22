قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاري كين يعلق على أنباء اهتمام برشلونة: سعيد في بايرن ولم أسمع شيئًا
عادل إمام حاضر بصورته واسمه فى مسلسلي صحاب الأرض وننسى اللي كان
بسبب ماس كهربائي.. حريق يلتهم لوكيشن تصوير مسلسل إفراج
الجيش السوداني يستعيد مدينة الطينة بعد قتال شرس مع الدعم السريع
المجر: لن نسمح باتخاذ قرارات مهمة لأوكرانيا حتى تستأنف نقل النفط عبر خط أنابيب دروجبا
ريال مدريد يعلن إصابة سيبايوس بتمزق عضلي
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الجرحى والمرضى الفلسطينيين وسط تجهيزات طبية مكثفة
تحرك في 5 محافظات.. وزيرة التنمية المحلية توجه بتلافي ملاحظات الإنارة والتشجير وإزالة الإشغالات بمسار العائلة المقدسة
إعلام إسرائيلي: فجوة حادة في تراخيص البناء بالضفة خلال 11 عامًا.. وارتفاع وتيرة الهدم مؤخرًا
بعد أزمة «رامز ليفل الوحش».. عقوبات رادعة تنتظر المتنمرين في مصر
محافظ القاهرة يصدر قرارا عاجلا بشأن ملف التصالح.. ما الجديد؟
قضية ميت عاصم.. تأجيل محاكمة المتهمين بإجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
ديني

​المعاهد الأزهرية في فلسطين توقِّع مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل مبنى معهد الأزهر بغزة

جانب من توقيع البروتوكول
جانب من توقيع البروتوكول

​وقَّعت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع جمعية البركة الجزائرية للعمل الخيري والإنمائي، والتي ستعمل بموجبها الجمعية على إعادة تأهيل مبنى معهد الأزهر بغزة؛ بما يسهم في توفير بيئة صفية مناسبة للعملية التعليمية التعلمية، إضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك نحو دعم الوسائل التعليمية والتقنية التي تخدم التعليم الوجاهي لطلبة المعاهد.

​ووقع الاتفاقية عميد المعاهد الأزهرية،  الدكتور علي رشيد النجار، و محمود زعيتر، سفير جمعية البركة نيابة عن  شادي جنينة مدير الجمعية، وبحضور أعضاء جمعية البركة:  شادي جنينة رئيس الجمعية، و حاتم اليازجي نائب رئيس الجمعية، والمهندس رأفت جنينة مدير المشاريع، والشيخ ناجي الجعفراوي مدير الدائرة الدينية بالجمعية. كما حضر من الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية: رفيق أبو جراد مدير الشؤون الإدارية، والدكتور أحمد عطا الله مدير دائرة الإشراف التربوي، و محمد الزق مدير معهد غزة، و عبد الله الهباش مسؤول العلاقات العامة والإعلام، والأستاذ محمد المقوسي مسؤول الدائرة المالية.

​واصطحب  د. النجار الحضور في جولة ميدانية داخل الفصول الدراسية في معهد غزة، أطلعهم فيها على الأضرار التي خلفتها الحرب، وحاجة المعهد الضرورية للصيانة والترميم، وكذلك أوضاع الطلبة وتلقيهم التعليم وجاهياً.

​وأعرب معالي الدكتور النجار عن خالص شكره وتقديره لجمعية البركة على مبادرتهم الكريمة، مثمناً دورهم الحيوي في دعم المعاهد الأزهرية ومساعدتها في التعافي من تداعيات الحرب، بما يضمن استمرار التعليم الوجاهي بكفاءة عالية، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعية في دعم المؤسسات التعليمية وتنفيذ المشاريع الخيرية.

​وبدوره، أشاد  جنينة بالجهود الكبيرة التي يبذلها عميد المعاهد وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية لتقديم التعليم وجاهياً للطلبة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة جراء الحرب التي دمرت مناحي الحياة كافة، مؤكداً أن جمعية البركة ستسخر كل جهودها لدعم المعاهد الأزهرية ومساندتها للتعافي من آثار الحرب المدمرة.

​كما أبدى أعضاء الجمعية سعادتهم بمشاهدة الطلبة وهم منتظمون في مقاعدهم الدراسية ويتلقون العلم وجاهياً، وأعرب الأستاذ زعيتر عن فخره بإدارة المعاهد الأزهرية التي تحرص على مصلحة طلبتها ومستقبلهم.

الشيخ صالح بن عواد المغامسي

من هو إمام المسجد النبوي الجديد؟ أبرز المعلومات عنه

الأهلي

خريطة الإصابات تضرب الأهلي قبل موقعة سموحة فى الدوري وتوروب يجهز خطة الطوارئ

سعر الدولار

سعر أعلى دولار أمام الجنيه اليوم 22-2-2026

الزمالك

بشأن المُصابين.. إعلامي يكشف كواليس جديدة داخل نادي الزمالك

الكعبة المشرفة

سر برودة رخام الكعبة .. كيف تبقى أرض الطواف باردة للحجاج في رمضان والصيف؟

الزمالك

«جاليليو» يكشف الأسباب الحقيقية لخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

دواجن بيضاء

أسعار الدواجن تواصل الارتفاع اليوم الأحد.. وهذا ثمن الكيلو الآن

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

ايتن عامر

بدون مكياج .. آيتن عامر تتألق في دورها بمسلسل كلهم بيحبوا مودي

طاقة وصحة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول 3 تمرات عند الإفطار في رمضان؟

تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك
تناول 3 تمرات عند الافطار وهذا ما سيحدث لجسمك

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟
كيف تتخلص من الإمساك بسرعة في رمضان؟

حافظ على طاقتك طوال اليوم.. 9 نصائح لتجنب العطش في رمضان

9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم
9 نصائح لتجنب العطش في رمضان والحفاظ على طاقتك طوال اليوم

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟
الخروب في رمضان .. ماذا يفعل لجسمك؟

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

بتولد وبتغني.. مصرية تفاجئ الجميع داخل غرفة العمليات

وفاء عامر

مش ندمانة.. وفاء عامر ترد على اتهامات طالتها وموقفها من أدوار الإغراء

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

