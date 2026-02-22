​المعاهد الأزهرية في فلسطين توقِّع مذكرة تفاهم لإعادة تأهيل مبنى معهد الأزهر بغزة

​وقَّعت إدارة المعاهد الأزهرية في فلسطين مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع جمعية البركة الجزائرية للعمل الخيري والإنمائي، والتي ستعمل بموجبها الجمعية على إعادة تأهيل مبنى معهد الأزهر بغزة؛ بما يسهم في توفير بيئة صفية مناسبة للعملية التعليمية التعلمية، إضافة إلى بحث سبل التعاون المشترك نحو دعم الوسائل التعليمية والتقنية التي تخدم التعليم الوجاهي لطلبة المعاهد.

​ووقع الاتفاقية عميد المعاهد الأزهرية، الدكتور علي رشيد النجار، و محمود زعيتر، سفير جمعية البركة نيابة عن شادي جنينة مدير الجمعية، وبحضور أعضاء جمعية البركة: شادي جنينة رئيس الجمعية، و حاتم اليازجي نائب رئيس الجمعية، والمهندس رأفت جنينة مدير المشاريع، والشيخ ناجي الجعفراوي مدير الدائرة الدينية بالجمعية. كما حضر من الإدارة العامة للمعاهد الأزهرية: رفيق أبو جراد مدير الشؤون الإدارية، والدكتور أحمد عطا الله مدير دائرة الإشراف التربوي، و محمد الزق مدير معهد غزة، و عبد الله الهباش مسؤول العلاقات العامة والإعلام، والأستاذ محمد المقوسي مسؤول الدائرة المالية.

​واصطحب د. النجار الحضور في جولة ميدانية داخل الفصول الدراسية في معهد غزة، أطلعهم فيها على الأضرار التي خلفتها الحرب، وحاجة المعهد الضرورية للصيانة والترميم، وكذلك أوضاع الطلبة وتلقيهم التعليم وجاهياً.

​وأعرب معالي الدكتور النجار عن خالص شكره وتقديره لجمعية البركة على مبادرتهم الكريمة، مثمناً دورهم الحيوي في دعم المعاهد الأزهرية ومساعدتها في التعافي من تداعيات الحرب، بما يضمن استمرار التعليم الوجاهي بكفاءة عالية، كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجمعية في دعم المؤسسات التعليمية وتنفيذ المشاريع الخيرية.

​وبدوره، أشاد جنينة بالجهود الكبيرة التي يبذلها عميد المعاهد وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية لتقديم التعليم وجاهياً للطلبة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة جراء الحرب التي دمرت مناحي الحياة كافة، مؤكداً أن جمعية البركة ستسخر كل جهودها لدعم المعاهد الأزهرية ومساندتها للتعافي من آثار الحرب المدمرة.

​كما أبدى أعضاء الجمعية سعادتهم بمشاهدة الطلبة وهم منتظمون في مقاعدهم الدراسية ويتلقون العلم وجاهياً، وأعرب الأستاذ زعيتر عن فخره بإدارة المعاهد الأزهرية التي تحرص على مصلحة طلبتها ومستقبلهم.