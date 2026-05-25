فطارك معانا يوم عرفة.. بيت الزكاة والصدقات يستعد لإفطار أكثر من 6 آلاف صائم بالجامع الأزهر غدًا

يُنظم «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، غدًا الثلاثاء التاسع من شهر ذي الحجة الموافق 26 من مايو 2026م، مائدة إفطار كبرى بالجامع الأزهر الشريف؛ لإفطار الصائمين يوم عرفة، يستفيد منها أكثر من 6 آلاف صائم؛ امتدادًا لدور البيت في نشر قيم التكافل والتراحم التي يحرص على ترسيخها في المناسبات الدينية.

ويأتي تنظيم مائدة الإفطار في إطار مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة»، التي يواصل من خلالها «بيت الزكاة والصدقات» جهوده لدعم الأُسَر الأَوْلى بالرعاية والأكثر احتياجًا، وإدخال الفرحة عليهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

مبادرة فطارك عندنا

وتتضمن المبادرة كذلك توزيع لحوم الصدقات على عشرات الآلاف من الأُسَر الأَوْلى بالرعاية والأكثر احتياجًا في جميع محافظات الجمهورية، وذلك في إطار جهود «بيت الزكاة والصدقات» المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأُسَر المستحِقة، وتوفير الدعم الغذائي لهم قبل عيد الأضحى المبارك، وإدخال الفرحة عليهم.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن المبادرة تأتي استمرارًا لدوره المجتمعي والإنساني في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وتعزيزًا لقيم التضامن والتكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع.