بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

شهدت ماكينات الصراف الآلي ATM المنتشرة أمام الفروع البنكية والسلاسل التجارية المختلفة، خلال الساعات الأخيرة حالة من الزحام والتكدس في عدد من المناطق، بالتزامن مع صرف المرتبات والمعاشات مبكرًا مع اقتراب عطلة عيدالأضحى المبارك، ما أدى إلى زيادة ملحوظة في الطلب على السيولة النقدية.

وقال مصدر بالقطاع المصرفي إن السبب الرئيسي وراء التكدس يعود إلى تزامن صرف الرواتب والمعاشات مع ارتفاع الإقبال على السحب النقدي، وهو ما تسبب في ضغط كبير على ماكينات الصراف الآلي في الشوارع والميادين.

ضخ مستمر للسيولة

وأضاف المصدر أن هناك توجيهات عاجلة بزيادة ضخ السيولة داخل الماكينات بشكل مستمر، وذلك لضمان تلبية احتياجات المواطنين ومنع حدوث أي نقص في النقد المتاح.

وأكد المصدر أن ما يتم تداوله بشأن نفاد الأموال من الماكينات غير دقيق، موضحًا أن الماكينات مزودة بالسيولة بشكل طبيعي، لكن الزيادة الكبيرة في الإقبال خلال فترة قصيرة هي السبب وراء الزحام والطوابير.

تنسيق مع البنك المركزي

وفي السياق ذاته، أشار إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين البنوك والبنك المركزي المصري لمتابعة الوضع وضمان انتظام تغذية ماكينات الصراف الآلي بالسيولة اللازمة خلال فترة الذروة الحالية، خاصة مع قرب عطلة العيد.