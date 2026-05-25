في يوم إفريقيا.. وكيل "افريقية النواب": مصر بقيادة الرئيس السيسي استعادت دورها التاريخي والمحوري داخل القارة

ثمن النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة، مؤكدا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي استعادت دورها التاريخي والمحوري داخل القارة .

وقال النائب سليمان، في تصريح بمناسبة احنفال مصر يوم إفريقيا الذي يصادف اليوم الاثنين 25 مايو من كل عام، إن الرئيس السيسي ومنذ توليه مقاليد الحكم وهو يسعى دائما إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء في القارة الإفريقية إيمانا من سيادته بأهمية هذه الشراكة وهذا التعاون بين دول القارة .

وأضاف أن احتفال مصر بيوم إفريقيا يأتي تأكيدا للقناعة الراسخة لدى مصر قيادة وحكومة وشعبا بأن القارة الإفريقية تمتلك من الإمكانات والموارد والقدرات البشرية ما يؤهلها لتكون قوة عالمية حقيقية، إذا ما توحدت الإرادة وتعززت الشراكة بين شعوبها ودولها وهو ما تعمل عليه القيادة المصرية منذ عام 2014.

وأشار إلى أن حرص الرئيس السيسي على الزيارات المتكررة والمتبادلة مع الدول الإفريقية الشقيقة يأتي إيمانا من سيادته بأن مصر جزء لا يتجزأ من القارة الإفريقية وتعمل دائما على تسخير إمكانياتها لما هو في صالح شعوب هذه القارة، مشددا على أن مصر لدي من الإمكانيات والخبرات وتقدمها للأشقاء في إفريقيا وشعوبها.

وبشأن كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية يوم إفريقيا، قال النائب أشرف سليمان، إن كلمة السيد الرئيس جاءت معبرة بصدق عن رؤية مصر الثابتة ومواقفها تجاه القارة الإفريقية ودولها وشعوبها، مؤكدا أن مواقف مصر قائمة على الاحترام المتبادل ودعم التنمية، وتعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية أي من داخلنا.

ونوه إلى أن مصر وبفضل سياسة الرئيس السيسي أصبحت شريكا فاعلا في مشروعات التنمية والبنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم وغيرها في القارة الإفريقية، مشددا على أن ذلك يأتي إيمانا بأن نهضة لأفريقيا هي ضمانة حقيقية لمستقبل شعوبها.

وشدد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية، موضحا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من التكامل الاقتصادي والتعاون السياسي بين الدول الأفريقية، لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الفقر والإرهاب والتغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية العالمية.

وقد ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، كلمة بمناسبة احتفال مصر بـ"يوم أفريقيا"، والذي تستضيفه هذا العام جامعة القاهرة حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القارة الأفريقية تحتفل سنوياً بـ"يوم أفريقيا" في الخامس والعشرين من مايو، إحياءً لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، والتي تحولت لاحقا إلى الاتحاد الإفريقي، ويُعد هذا اليوم مناسبة بارزة لتجسيد وحدة القارة، واستحضار تاريخها المجيد ونضال شعوبها من أجل الحرية والتنمية.