قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طقس ربيعي مستقر نسبياً يسيطر على البلاد.. حرارة نهارًا ونسمات ليلية وأمطار خفيفة ببعض المناطق
إحالة 34 طبيبا وممرضا للشئون القانونية لغيابهم عن النوبتجية في مستشفى السادات
باريس سان جيرمان أمام آرسنال.. كل ما تريد معرفته عن نهائي دوري الأبطال
المتعافون من الإدمان يشاركون في تزيين مراكز العزيمة استعدادًا لعيد الأضحى
وزارة السياحة والآثار: اليوم انطلاق مرحلة التصعيد إلى عرفات لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج
مصطفى كامل برسالة غامضة: أيها الكاذب الضلالي الخائن نحن في أيام كريمة تمنعني عن فتح الكثير
الحاجة نبيلة تخطف الأنظار بدعائها للرئيس السيسي من الحرم المكي
الذهب يربح 1.08% عالميًا ويقفز 15 جنيهًا في مصر.. وعيار 21 عند 6840 وسط فجوة تسعيرية تقترب من 2%
أحمد حجازي يقترب من الرحيل عن نيوم السعودي نهاية الموسم
كيرتس جونز: محمد صلاح كان قدوة لنا داخل وخارج الملعب
محافظ الجيزة يستبعد عدد من مسئولي النظافة والتجميل بامبابة والمنيرة والوراق
محافظ القاهرة: افتتاح شلتر الكلاب الضالة خلال شهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

في يوم إفريقيا.. وكيل "افريقية النواب": مصر بقيادة الرئيس السيسي استعادت دورها التاريخي والمحوري داخل القارة

وكيل "إفريقية النواب"
وكيل "إفريقية النواب"
أ ش أ

ثمن النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة، مؤكدا أن مصر بقيادة الرئيس السيسي استعادت دورها التاريخي والمحوري داخل القارة .

وقال النائب سليمان، في تصريح بمناسبة احنفال مصر يوم إفريقيا الذي يصادف اليوم الاثنين 25 مايو من كل عام، إن الرئيس السيسي ومنذ توليه مقاليد الحكم وهو يسعى دائما إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الأشقاء في القارة الإفريقية إيمانا من سيادته بأهمية هذه الشراكة وهذا التعاون بين دول القارة .

وأضاف أن احتفال مصر بيوم إفريقيا يأتي تأكيدا للقناعة الراسخة لدى مصر قيادة وحكومة وشعبا بأن القارة الإفريقية تمتلك من الإمكانات والموارد والقدرات البشرية ما يؤهلها لتكون قوة عالمية حقيقية، إذا ما توحدت الإرادة وتعززت الشراكة بين شعوبها ودولها وهو ما تعمل عليه القيادة المصرية منذ عام 2014.

وأشار إلى أن حرص الرئيس السيسي على الزيارات المتكررة والمتبادلة مع الدول الإفريقية الشقيقة يأتي إيمانا من سيادته بأن مصر جزء لا يتجزأ من القارة الإفريقية وتعمل دائما على تسخير إمكانياتها لما هو في صالح شعوب هذه القارة، مشددا على أن مصر لدي من الإمكانيات والخبرات وتقدمها للأشقاء في إفريقيا وشعوبها.

وبشأن كلمة الرئيس السيسي خلال احتفالية يوم إفريقيا، قال النائب أشرف سليمان، إن كلمة السيد الرئيس جاءت معبرة بصدق عن رؤية مصر الثابتة ومواقفها تجاه القارة الإفريقية ودولها وشعوبها، مؤكدا أن مواقف مصر قائمة على الاحترام المتبادل ودعم التنمية، وتعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ مبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية أي من داخلنا.

ونوه إلى أن مصر وبفضل سياسة الرئيس السيسي أصبحت شريكا فاعلا في مشروعات التنمية والبنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم وغيرها في القارة الإفريقية، مشددا على أن ذلك يأتي إيمانا بأن نهضة لأفريقيا هي ضمانة حقيقية لمستقبل شعوبها.

وشدد النائب الدكتور أشرف سعد سليمان، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدان الإفريقية، موضحا أن المرحلة الحالية تتطلب مزيدا من التكامل الاقتصادي والتعاون السياسي بين الدول الأفريقية، لمواجهة التحديات المشتركة، وفي مقدمتها الفقر والإرهاب والتغيرات المناخية والأزمات الاقتصادية العالمية.

وقد ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، كلمة بمناسبة احتفال مصر بـ"يوم أفريقيا"، والذي تستضيفه هذا العام جامعة القاهرة حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن القارة الأفريقية تحتفل سنوياً بـ"يوم أفريقيا" في الخامس والعشرين من مايو، إحياءً لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963، والتي تحولت لاحقا إلى الاتحاد الإفريقي، ويُعد هذا اليوم مناسبة بارزة لتجسيد وحدة القارة، واستحضار تاريخها المجيد ونضال شعوبها من أجل الحرية والتنمية.

النائب الدكتور أشرف سعد سليمان وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

دعاء يوم التروية

دعاء يوم التروية .. ردد أفضل 210 أدعية تقضي الحوائج وتزيد الأرزاق وتفك الكرب

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

يوم التروية

يوم التروية 2026 .. فضله وسبب تسميته وحكم صيام 8 ذي الحجة وأعمال الحج فيه

الأهلي

الأهلي يتحرك لحسم أزمة توروب.. وتطورات ملف التجديد لنجوم الفريق

ترشيحاتنا

سماعات الأذن المفتوحة Soundgear Clips

بتصميم مذهل وسعر مفاجأة ..إليك أفضل سماعة أذن لاسلكية في الأسواق في 2026

مواصفات جهاز لينوفو IdeaPad Slim 5i

أفضل أجهزة «لاب توب» خلال عام 2026.. لينوفو يتصدر بأقل سعر

فولفو

نهاية الأسطورة.. فولفو تودع آخر سيارة ستيشن واجن

بالصور

اللحوم الحمراء .. فوائدها ومخاطرها

اللحوم الحمراء ..فوائدها ومخاطرها
اللحوم الحمراء ..فوائدها ومخاطرها
اللحوم الحمراء ..فوائدها ومخاطرها

أسرار عمل الكباب المشوى في المنزل

طريقة عمل الكباب المشوى
طريقة عمل الكباب المشوى
طريقة عمل الكباب المشوى

أهمها كبد البقر.. أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم
أطعمة تساعد على زيادة الطاقة والنشاط خلال اليوم

هنا الزاهد تثير الجدل بفستانها من مهرجان كان

هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان
هنا الزاهد تثير الجدل بمهرجان كان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد