بالمجان للجميع.. كيف تحضر مباراة مصر وروسيا في استاد القاهرة دون تذاكر

​في لفتة استثنائية لعشاق كرة القدم المصرية، أعلنت شبكة قنوات "أون سبورت" (ON sport)، عن فتح أبواب ستاد القاهرة الدولي مجانًا أمام الجماهير، لحضور المباراة الدولية الودية المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المصري ونظيره الروسي.

و​تأتي هذه المبادرة تحت شعار "دخول مجانًا" لتشجيع الجماهير على ملء مدرجات ستاد القاهرة ومؤازرة الفراعنة، حيث من المتوقع أن تشهد المباراة أجواءً حماسية استثنائية وحضورًا جماهيريًا غفيرًا يرفع شعار "العدد الكامل" (Full House).

​موعد اللقاء القادم

و​ستنطلق صافرة البداية للمواجهة الكبرى يوم الخميس المقبل 28 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، والذي يتزين لاستقبال هذا المحفل الرياضي الكبير.

​أكثر من مجرد مباراة.. كرنفال فني وتغطية عالمية

​ولم تقتصر المفاجآت على مجانية الدخول فحسب، بل أعلنت الجهات المنظمة عن تحويل اليوم الرياضي إلى كرنفال ترفيهي متكامل، يشمل:

• ​حفلات غنائية ضخمة: وتقام حفلات غنائية ضخمة يحييها نخبة من أشهر مطربي الوطن العربي لإشعال حماس الجماهير قبل انطلاق المباراة وفي الفواصل.

• ​تغطية إعلامية غير مسبوقة: ستتولى قناة "أون سبورت" النقل الحصري للمباراة بـأعلى تقنيات البث العالمية (جودة 4K)، مستعينة بأكثر من 25 كاميرا لنقل كل تفاصيل وإثارة اللقاء من كافة الزوايا.

• ​ستوديوهات تحليلية خاصة: شبكة مراسلين ستنتشر في جميع أنحاء الجمهورية لنقل نبض الشارع المصري، بالإضافة إلى ستوديو تحليلي يضم أبرز نجوم وخبراء الكرة العربية والعالمية.

​ودعت القناة الجماهير المصرية لمتابعة شاشتها خلال الأيام القليلة القادمة لمعرفة المزيد من التفاصيل التنظيمية الخاصة بآلية الدخول وتسهيل توافد المشجعين إلى الاستاد.

قائمة منتخب مصر لكأس العالم 2026

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن المعسكر الحالي يُقام بمركز المنتخبات الوطنية حتى 26 مايو، قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا لمواجهة روسيا، ثم السفر إلى الولايات المتحدة يوم 30 مايو لخوض ودية قوية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل.

وضمت قائمة المنتخب: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف “زيكو”، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، أقطاي عبد الله، حمزة عبد الكريم.