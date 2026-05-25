قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة يعلن خطة تأمين طبي شاملة لاحتفالات عيد الأضحى 2026
عرض حياة الغير للخطير.. القبض على سائق تريلا ثبت الكشاف العالي الخلفي
وزيرا التعليم العالي والشباب يبحثان دعم الرياضة الجامعية
وزير الاستثمار: نعمل على رفع كفاءة منظومة التجارة الخارجية وزيادة معدلات التصدير
الحكومة : تراجع مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول إلى 440 مليون دولار ..والانتهاء من تسوية كامل المستحقات 10 يونيو
كان هيغرق هو وأنصاره.. شخص يدعي أنه سيشق البحر بعصاه والنتيجة صادمة
الحذيفي خطيباً ليوم عرفة 1447هـ من مسجد نمرة
مصر تتحرك دبلوماسياً لاحتواء التصعيد الإقليمي.. وتحذيرات من تداعيات تهدد أسواق الطاقة العالمية
تعالوا ورايا أنا.. منافسة طريفة بين مدرس وزميلته بالدقهلية تشعل منصات التواصل
تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة روسيا الودية استعدادا للمونديال
بدء تحرك 1200 حافلة سعودية لتصعيد حجاج السياحة المصريين
نجم الأهلي السابق: استبعاد الشناوي ومصطفى محمد من المنتخب أمر طبيعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بالمجان للجميع.. كيف تحضر مباراة مصر وروسيا في استاد القاهرة دون تذاكر

المنتخب
المنتخب
قسم الخدمات

​في لفتة استثنائية لعشاق كرة القدم المصرية، أعلنت شبكة قنوات "أون سبورت" (ON sport)، عن فتح أبواب ستاد القاهرة الدولي مجانًا أمام الجماهير، لحضور المباراة الدولية الودية المرتقبة التي ستجمع بين المنتخب الوطني المصري ونظيره الروسي.

و​تأتي هذه المبادرة تحت شعار "دخول مجانًا" لتشجيع الجماهير على ملء مدرجات ستاد القاهرة ومؤازرة الفراعنة، حيث من المتوقع أن تشهد المباراة أجواءً حماسية استثنائية وحضورًا جماهيريًا غفيرًا يرفع شعار "العدد الكامل" (Full House).

​موعد اللقاء القادم

و​ستنطلق صافرة البداية للمواجهة الكبرى يوم الخميس المقبل 28 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، والذي يتزين لاستقبال هذا المحفل الرياضي الكبير.

​أكثر من مجرد مباراة.. كرنفال فني وتغطية عالمية

​ولم تقتصر المفاجآت على مجانية الدخول فحسب، بل أعلنت الجهات المنظمة عن تحويل اليوم الرياضي إلى كرنفال ترفيهي متكامل، يشمل:

​حفلات غنائية ضخمة: وتقام حفلات غنائية ضخمة يحييها نخبة من أشهر مطربي الوطن العربي لإشعال حماس الجماهير قبل انطلاق المباراة وفي الفواصل.

​تغطية إعلامية غير مسبوقة: ستتولى قناة "أون سبورت" النقل الحصري للمباراة بـأعلى تقنيات البث العالمية (جودة 4K)، مستعينة بأكثر من 25 كاميرا لنقل كل تفاصيل وإثارة اللقاء من كافة الزوايا.

​ستوديوهات تحليلية خاصة: شبكة مراسلين ستنتشر في جميع أنحاء الجمهورية لنقل نبض الشارع المصري، بالإضافة إلى ستوديو تحليلي يضم أبرز نجوم وخبراء الكرة العربية والعالمية.

​ودعت القناة الجماهير المصرية لمتابعة شاشتها خلال الأيام القليلة القادمة لمعرفة المزيد من التفاصيل التنظيمية الخاصة بآلية الدخول وتسهيل توافد المشجعين إلى الاستاد.

قائمة منتخب مصر لكأس العالم 2026

وأكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن المعسكر الحالي يُقام بمركز المنتخبات الوطنية حتى 26 مايو، قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة استعدادًا لمواجهة روسيا، ثم السفر إلى الولايات المتحدة يوم 30 مايو لخوض ودية قوية أمام منتخب البرازيل يوم 6 يونيو المقبل.

وضمت قائمة المنتخب: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء، محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ، مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف “زيكو”، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح، عمر مرموش، أقطاي عبد الله، حمزة عبد الكريم.

المنتخب مصر وروسيا مباراة مصر وروسيا استاد القاهرة كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن والبيض

الفراخ البيضاء بـ55 جنيه.. انهيار مفاجئ في أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

البنزين

بعد الزيادات الأخيرة.. أسعار البنزين والسولار اليوم

كرتونة البيض

50 جنيها دفعة واحدة.. هبوط قوى في أسعار البيض الآن| كم سعر الكرتونة؟

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2026

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

آخر فرصة لصرف منحة التموين 1600 جنيه.. اعرف الموعد النهائي

البنوك

بعد شكاوى الزحام أمام ماكينات الـATM.. توجيهات عاجلة للبنوك

مناسك الحج

شرح مناسك الحج بالترتيب خطوة بخطوة.. من يوم التروية حتى طواف الوداع

حكم صيام يوم التروية

حكم صيام يوم التروية وهل صامه النبي؟ اعرف فضله وأعمال الحجاج فيه

ترشيحاتنا

شي جي بينج وشهباز شريف

اجتمع بالزعيم شي.. زيارة مطولة لرئيس وزراء باكستان إلى الصين

غارات الاحتلال

انفجار 3 مسيرات لحزب الله داخل إسرائيل.. وغارات واسعة على جنوب لبنان

عاهل الأردن وسلطان عُمان يؤكدان ضرورة التهدئة الشاملة ووقف التصعيد بالمنطقة

عاهل الأردن وسلطان عُمان يؤكدان ضرورة التهدئة الشاملة ووقف التصعيد بالمنطقة

بالصور

لأطفالك.. طريقة عمل آيس كريم الكيوى

طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى
طريقة عمل ايس كريم الكيوى

استعداداً لعيد الأضحى.. تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالشرقية

تجميل
تجميل
تجميل

أورمان الشرقية تنظم معرضا للملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية بـ أولاد صقر

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

اللحم الضانى.. فوائده للحامل وللرجيم وللرجال

اللحم الضانى.. فوائده للحامل و للرجيم و للرجال
اللحم الضانى.. فوائده للحامل و للرجيم و للرجال
اللحم الضانى.. فوائده للحامل و للرجيم و للرجال

فيديو

بيتزا البنتاجون

زحمة البيتزا تكشف أسرار الحرب.. نظرية غريبة تربك أمريكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد