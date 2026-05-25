الطماطم نزلت.. أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأثنين

مع اقتراب عيد الأضحى، يتابع المواطنون أسعار الخضروات و الفاكهة بشكل يومي خاصة بعد ارتفاع الاسعار بشكل ملحوظ مؤخرا و ارتفاع سعر الطماطم، لذا نستعرض لكم في السطور التالية أسعار الخضار اليوم في سوق العبور للجملة .

أسعار الخضار جملة في سوق العبور اليوم

وشهدت أسعار الطماطم في سوق العبور للجملة تراجعًا ملحوظًا، حيث تراوحت بين 7.5 و27.5 جنيه للكيلو، فيما تبدأ أسعارها للمستهلك من 20 جنيهًا بحسب الجودة والمنطقة.

وفيما يتعلق بأسعار البطاطس والبصل، تراوحت أسعار البطاطس بين 6 و12 جنيهًا للكيلو في سوق الجملة، لتصل إلى المستهلك بأسعار تبدأ من 14 جنيهًا، بينما سجل البصل الأبيض من 5 إلى 9 جنيهات، والبصل الأحمر من 4 إلى 7 جنيهات، مع وصول سعر البصل الأبيض للمستهلك إلى نحو 14 جنيهًا، مقابل 10 جنيهات للأحمر.

كما تراوح سعر الكوسة بين 10 و16 جنيهًا للكيلو، ويصل سعرها للمستهلك إلى نحو 20 جنيهًا وقد يزيد وفقًا للمنطقة السكنية، فيما سجل الجزر بدون عروش من 9 إلى 13 جنيهًا في الجملة، ليباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 16 جنيهًا.

وسجل سعر الباذنجان البلدي نحو 10 جنيهات، بينما تراوح الباذنجان الرومي بين 5 و10 جنيهات، والأبيض بين 8 و12 جنيهًا، مع إضافة ما بين 5 و7 جنيهات عند طرحه بالأسواق.

أما أسعار الفلفل، فسجل الفلفل الرومي البلدي والصوب نحو 17 جنيهًا في سوق الجملة، ليباع للمستهلك بأسعار تبدأ من 25 جنيهًا، فيما تراوح الفلفل الحامي بين 5 و13 جنيهًا، وسجل الفلفل الألوان من 15 إلى 25 جنيهًا، ليصل إلى 40 جنيهًا بأسواق التجزئة.

وفي سوق الخيار، تراوح سعر الخيار الصوب بين 11 و16 جنيهًا، والخيار البلدي بين 7 و13 جنيهًا، فيما يصل للمستهلك بنحو 20 جنيهًا تقريبًا، بينما سجل الثوم نحو 30 جنيهًا في سوق العبور للجملة.

كما شهدت أسعار البامية وورق العنب تراجعًا نسبيًا، حيث تراوحت البامية بين 30 و45 جنيهًا، لتباع للمستهلك بنحو 70 جنيهًا للكيلو، بينما تراوح سعر ورق العنب البناتي بين 20 و55 جنيهًا، ويصل للمستهلك بأسعار تبدأ من 60 جنيهًا.

أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم الاثنين

وتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 9 و13 جنيهًا للكيلو، بينما سجل الليمون البلدي من 17 إلى 27 جنيهًا، في حين تراوح سعر العنب البناتي بين 35 و55 جنيهًا، والعنب الكرمسن بين 40 و60 جنيهًا للكيلو.

كما سجل التفاح المصري أسعارًا تراوحت بين 18 و44 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الجوافة بين 27 و35 جنيهًا، والفراولة بين 15 و30 جنيهًا للكيلو.

وفي الفاكهة الصيفية، تراوح سعر الكنتالوب بين 12 و16 جنيهًا، والشمام بين 12 و20 جنيهًا، بينما سجلت المانجو الزبدية من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

كما تراوح سعر الخوخ البلدي بين 20 و60 جنيهًا، فيما سجل البرقوق السكري أسعارًا تراوحت بين 30 و60 جنيهًا للكيلو داخل سوق الجملة.