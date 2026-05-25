الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. أجواء حارة نهارًا وانخفاض نسبي ليلًا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، بداية من الثلاثاء 26 مايو 2026 وحتى السبت 30 مايو 2026، مؤكدة استمرار الأجواء الحارة على معظم أنحاء الجمهورية خلال ساعات النهار، مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون معتدلًا خلال فترات الصباح الأولى، ثم ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما تشهد محافظات جنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة نهارًا.

أما خلال ساعات الليل، فتوقعت الهيئة أجواء معتدلة تميل للبرودة الخفيفة، خاصة في أوقات الليل المتأخرة والساعات الأولى من الصباح.

شبورة مائية على الطرق السريعة

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأشارت إلى أن الشبورة قد تؤثر على الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، بالإضافة إلى مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع احتمالية أن تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

نشاط رياح على أغلب الأنحاء

كما توقعت الهيئة نشاطًا للرياح على عدة مناطق بالجمهورية خلال الفترة من الثلاثاء وحتى السبت، موضحة أن الرياح ستكون على فترات متقطعة، وقد تساعد في تلطيف الأجواء خلال ساعات المساء.

وفي السياق نفسه، كشفت الهيئة عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 25 مايو 2026، موضحة أن البلاد تشهد طقسًا معتدلًا في الصباح الباكر، يتحول إلى حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وخلال ساعات الليل، تسود أجواء معتدلة تميل إلى البرودة نسبيًا على أغلب أنحاء الجمهورية.

أمطار خفيفة ورياح مثيرة للأتربة

وأعلنت الهيئة وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

كما حذرت من نشاط ملحوظ للرياح تتراوح سرعته بين 30 و40 كم/س على أغلب المناطق، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة، خاصة في بعض مناطق محافظة البحر الأحمر والمناطق المكشوفة بجنوب البلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وجاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على عدد من المحافظات كالتالي:

القاهرة: 31 للعظمى و19 للصغرى.

الإسكندرية: 26 للعظمى و18 للصغرى.

مطروح: 24 للعظمى و17 للصغرى.

سوهاج: 35 للعظمى و19 للصغرى.

قنا: 37 للعظمى و21 للصغرى.

أسوان: 38 للعظمى و23 للصغرى.

ودعت هيئة الأرصاد المواطنين إلى متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس، مع توخي الحذر أثناء القيادة في ساعات الصباح بسبب الشبورة المائية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في محافظات جنوب الصعيد والمناطق المفتوحة.