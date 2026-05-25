الأهلي يدرس عدم المشاركة في السوبر المصري بسبب وديات الخليج

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي يدرس عدم المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري المقبلة، بسبب الجوانب المالية والتسويقية.

وقال شبانة، خلال تصريحاته ببرنامج "نمبر وان" المذاع عبر قناة CBC: "الأهلي م المفترض أن يشارك في السوبر المصري بالكارت الذهبي، لكنه يدرس حاليًا إمكانية عدم المشاركة في البطولة".

وأضاف أن الأهلي من المقرر أن يواجه بيراميدز في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري، موضحًا أن إدارة القلعة الحمراء ترى أن العائد المالي من المشاركة لا يتناسب مع قيمة النادي وحجم ارتباطاته.

وتابع: "الأهلي يتساءل: لماذا نشارك في البطولة بينما المقابل المالي ليس كبيرًا؟، خاصة أن النادي يستطيع خوض مباريات ودية في نفس التوقيت وتحقيق عوائد مالية وتسويقية أكبر".

وأشار شبانة إلى أن الأهلي قد يتجه للتفاوض بشأن زيادة المكافآت المالية الخاصة بالمشاركة في البطولة، أو توقيع اتفاقات تسويقية جديدة تضمن تحقيق استفادة اقتصادية أكبر من خوض السوبر المصري.